Gi-FACTORYは9月11日～13日、「第1回 全肉祭 in 名古屋」を、愛知県名古屋市のエディオン久屋広場にて開催する。開催時間は各日10時～21時。

全肉祭 in 名古屋

「全肉祭」は、畜産肉だけでなく魚肉や果肉なども対象とした西日本最大級の野外グルメイベント。会場には約70店舗が出店し、200アイテム以上のメニューを取りそろえる。

グルメブースのほか、ワイン試飲や企業による無料体験、大型エアー遊具や縁日などのキッズ向けコンテンツ、観覧無料のステージライブも用意する。