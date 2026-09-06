巨人が広島に4-0で完封勝利

先発投手：巨人は小笠原慎之介が9回0失点の好投（4安打4奪三振）、広島の森翔平は6回1/3回4失点で敗戦投手 得点経過： 3回表：巨人が3点を追加 6回表：巨人が1点を追加 注目選手：巨人の泉口友汰が1本塁打、3打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 122 69 52 1 .570 -
2 巨人 124 67 55 2 .549 2
3 DeNA 122 57 62 3 .479 11
4 ヤクルト 122 53 67 2 .442 15
5 中日 126 53 71 2 .427 17
6 広島 120 49 67 4 .422 17

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 123 75 45 3 .625 -
2 西武 125 70 52 3 .574 6
3 日本ハム 126 71 53 2 .573 6
4 オリックス 125 59 64 2 .480 17
5 ロッテ 119 54 62 3 .466 19
6 楽天 122 47 74 1 .388 28