ＤｅＮＡが3点差で阪神に勝利

先発投手：ＤｅＮＡは竹田 祐が5回1/3回1失点の好投（4安打3奪三振）、阪神の大竹 耕太郎は2回3失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：ＤｅＮＡが3点を追加 4回裏：阪神が1点を追加 7回表：ＤｅＮＡが1点を追加 注目選手：阪神の佐藤 輝明が1本塁打の活躍、ＤｅＮＡの度会 隆輝が2打点、3安打の活躍。

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