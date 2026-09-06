日本ハムが3点差で楽天に勝利
先発投手：日本ハムは有原航平が6回2失点の好投（5安打4奪三振）、楽天の瀧中瞭太は5回1/3回6失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：楽天が2点を追加 4回表：日本ハムが2点を追加 6回表：日本ハムが4点を追加 注目選手：楽天の辰己涼介が2打点の活躍、日本ハムの清宮幸太郎が1本塁打、3打点の活躍、日本ハムの進藤勇也が1本塁打、2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|122
|69
|52
|1
|.570
|-
|2
|巨人
|124
|67
|55
|2
|.549
|2
|3
|DeNA
|122
|57
|62
|3
|.479
|11
|4
|ヤクルト
|122
|53
|67
|2
|.442
|15
|5
|中日
|126
|53
|71
|2
|.427
|17
|6
|広島
|120
|49
|67
|4
|.422
|17
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|123
|75
|45
|3
|.625
|-
|2
|西武
|125
|70
|52
|3
|.574
|6
|3
|日本ハム
|126
|71
|53
|2
|.573
|6
|4
|オリックス
|125
|59
|64
|2
|.480
|17
|5
|ロッテ
|119
|54
|62
|3
|.466
|19
|6
|楽天
|122
|47
|74
|1
|.388
|28