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【巨 4-0 広】
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試合終了
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OUT
7番 持丸 泰輝 レフトフライ 3アウト
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OUT
6番 佐々木 泰 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 菊池 涼介 ショートゴロ 2アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 レフトフライ 1アウト
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OUT
1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁失敗 3アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 小笠原 慎之介 見逃し三振 2アウト
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OUT
8番 佐々木 俊輔 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン 見逃し三振 3アウト
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OUT
2番 佐藤 啓介 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 中村 奨成 ライトフライ 1アウト
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OUT
7番 鈴木 大和 セカンドフライ 3アウト
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OUT
6番 松本 剛 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
5番 石塚 裕惺 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｅ・モンテロ に代わって 9番 塹江 敦哉
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OUT
9番 Ｅ・モンテロ サードゴロ 3アウト
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OUT
代打：大瀬良 大地 に代わって 9番 Ｅ・モンテロ
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OUT
8番 勝田 成 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 持丸 泰輝 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
4番 大城 卓三 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
3番 増田 陸 サードゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 森 翔平 に代わって 9番 大瀬良 大地
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OUT
2番 泉口 友汰 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 浦田 俊輔 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 小笠原 慎之介 見逃し三振 1アウト
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OUT
6番 佐々木 泰 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 菊池 涼介 ピッチャーヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン ライトフライ 1アウト
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OUT
2番 佐藤 啓介 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
巨4-0広
8番 佐々木 俊輔 レフトヒット 巨人得点！ 巨 4-0 広 3アウト
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OUT
7番 鈴木 大和 サードゴロ 2アウト ランナー：1、2、3塁
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OUT
6番 松本 剛 ライトヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 石塚 裕惺 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 大城 卓三 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 増田 陸 レフトフライ 1アウト
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OUT
1番 中村 奨成 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
9番 森 翔平 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 勝田 成 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
7番 持丸 泰輝 セカンドライナー 1アウト
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OUT
2番 泉口 友汰 ライトフライ 3アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
9番 小笠原 慎之介 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 佐々木 俊輔 見逃し三振 1アウト
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OUT
6番 佐々木 泰 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
5番 菊池 涼介 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン ファーストゴロ 1アウト
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OUT
1塁ランナー鈴木 大和 盗塁失敗 3アウト
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OUT
7番 鈴木 大和 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
6番 松本 剛 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 石塚 裕惺 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 佐藤 啓介 見逃し三振 3アウト
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OUT
1番 中村 奨成 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 森 翔平 ライトフライ 1アウト
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OUT
4番 大城 卓三 見逃し三振 3アウト
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OUT
3番 増田 陸 見逃し三振 2アウト
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OUT
巨3-0広
2番 泉口 友汰 ライトホームラン 巨人得点！ 巨 3-0 広
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OUT
1番 浦田 俊輔 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 小笠原 慎之介 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 佐々木 俊輔 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
8番 勝田 成 セカンドフライ 3アウト
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OUT
7番 持丸 泰輝 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
6番 佐々木 泰 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
5番 菊池 涼介 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 レフトフライ 1アウト
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OUT
7番 鈴木 大和 空振り三振 3アウト
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OUT
サード 坂倉 将吾がファンブル ランナー：1塁
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OUT
6番 松本 剛 サードエラー ランナー：1塁
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OUT
5番 石塚 裕惺 センターフライ 2アウト
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OUT
4番 大城 卓三 ライトフライ 1アウト
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン サードゴロ 3アウト
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OUT
2番 佐藤 啓介 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
1番 中村 奨成 サードゴロ 1アウト
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OUT
3番 増田 陸 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 泉口 友汰 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 サードゴロ 1アウト
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