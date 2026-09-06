2026.09.06 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4 7 0
広島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
  • 【巨 4-0 広】
  • 試合終了

  • OUT

    7番 持丸 泰輝 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    6番 佐々木 泰 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 菊池 涼介 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 小笠原 慎之介 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    8番 佐々木 俊輔 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｓ・ファビアン 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    2番 佐藤 啓介 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 中村 奨成 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    7番 鈴木 大和 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    6番 松本 剛 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 石塚 裕惺 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 Ｅ・モンテロ に代わって 9番 塹江 敦哉

  • OUT

    9番 Ｅ・モンテロ サードゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：大瀬良 大地 に代わって 9番 Ｅ・モンテロ

  • OUT

    8番 勝田 成 センターフライ 2アウト

  • OUT

    7番 持丸 泰輝 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 大城 卓三 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 増田 陸 サードゴロ 2アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 森 翔平 に代わって 9番 大瀬良 大地

  • OUT

    2番 泉口 友汰 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 小笠原 慎之介 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    6番 佐々木 泰 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 菊池 涼介 ピッチャーヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    3番 Ｓ・ファビアン ライトフライ 1アウト

  • OUT

    2番 佐藤 啓介 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    巨4-0広

    8番 佐々木 俊輔 レフトヒット 巨人得点！ 巨 4-0 広 3アウト

  • OUT

    7番 鈴木 大和 サードゴロ 2アウト ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    6番 松本 剛 ライトヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    5番 石塚 裕惺 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 大城 卓三 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    3番 増田 陸 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 中村 奨成 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 森 翔平 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 勝田 成 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 持丸 泰輝 セカンドライナー 1アウト

  • OUT

    2番 泉口 友汰 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    9番 小笠原 慎之介 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 佐々木 俊輔 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    6番 佐々木 泰 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 菊池 涼介 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    3番 Ｓ・ファビアン ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    1塁ランナー鈴木 大和 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    7番 鈴木 大和 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    6番 松本 剛 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 石塚 裕惺 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 佐藤 啓介 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    1番 中村 奨成 空振り三振 2アウト

  • OUT

    9番 森 翔平 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    4番 大城 卓三 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    3番 増田 陸 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    巨3-0広

    2番 泉口 友汰 ライトホームラン 巨人得点！ 巨 3-0 広

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 小笠原 慎之介 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 佐々木 俊輔 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    8番 勝田 成 セカンドフライ 3アウト

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    7番 持丸 泰輝 フォアボール ランナー：1、2塁

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    6番 佐々木 泰 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁

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    5番 菊池 涼介 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    7番 鈴木 大和 空振り三振 3アウト

  • OUT

    サード 坂倉 将吾がファンブル ランナー：1塁

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    6番 松本 剛 サードエラー ランナー：1塁

  • OUT

    5番 石塚 裕惺 センターフライ 2アウト

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    4番 大城 卓三 ライトフライ 1アウト

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    3番 Ｓ・ファビアン サードゴロ 3アウト

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    2番 佐藤 啓介 ファーストゴロ 2アウト

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    1番 中村 奨成 サードゴロ 1アウト

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    3番 増田 陸 空振り三振 3アウト

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    2番 泉口 友汰 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 サードゴロ 1アウト

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