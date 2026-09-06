-
【Ｄ 4-1 阪】
-
試合終了
-
OUT
7番 坂本 誠志郎 空振り三振 3アウト
-
OUT
6番 Ｃ・ディベイニー サードゴロ 2アウト
-
OUT
代打：及川 雅貴 に代わって 6番 Ｃ・ディベイニー
-
OUT
5番 大山 悠輔 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
-
OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 1アウト
-
OUT
3番 森下 翔太 デッドボール ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：サード 筒香 嘉智 に代わって 5番 柴田 竜拓
-
OUT
投手交代：ピッチャー 浜地 真澄 に代わって 9番 Ｓ・レイノルズ
-
OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン ライトフライ 3アウト
-
OUT
3番 林 琢真 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
2番 蝦名 達夫 見逃し三振 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 岩崎 優 に代わって 6番 及川 雅貴
-
OUT
2番 中野 拓夢 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
1番 近本 光司 ライトフライ 2アウト
-
OUT
9番 前川 右京 セカンドフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 古市 尊 に代わって 9番 浜地 真澄
-
OUT
1塁ランナー度会 隆輝 盗塁失敗 3アウト
-
OUT
1番 度会 隆輝 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
9番 古市 尊 見逃し三振 2アウト
-
OUT
代打：伊勢 大夢 に代わって 9番 古市 尊
-
OUT
8番 松尾 汐恩 ファーストフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 糸原 健斗 に代わって 6番 岩崎 優
-
OUT
8番 元山 飛優 センターフライ 3アウト
-
OUT
7番 坂本 誠志郎 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
6番 糸原 健斗 セカンドライナー 1アウト
-
OUT
代打：Ａ・セベリーノ に代わって 6番 糸原 健斗
-
OUT
投手交代：ピッチャー 中川 虎大 に代わって 9番 伊勢 大夢
-
OUT
7番 宮下 朝陽 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
6番 佐野 恵太 セカンドダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
5番 筒香 嘉智 サードヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
Ｄ4-1阪
4番 Ｊ・エンカーナシオン レフトツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 4-1 阪 ランナー：2塁
-
OUT
3番 林 琢真 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 岡留 英貴 に代わって 6番 Ａ・セベリーノ
-
OUT
5番 大山 悠輔 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
4番 佐藤 輝明 ショートフライ 2アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 竹田 祐 に代わって 9番 中川 虎大
-
OUT
3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
2番 中野 拓夢 レフトフライ 1アウト
-
OUT
2番 蝦名 達夫 空振り三振 3アウト
-
OUT
1塁ランナー度会 隆輝 盗塁成功 ランナー：2、3塁
-
OUT
ピッチャー 岡留 英貴が悪送球 ランナー：1、3塁
-
OUT
1番 度会 隆輝 敬遠 ランナー：1、2塁
-
OUT
9番 竹田 祐 キャッチャーダブルプレイ 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
8番 松尾 汐恩 ライトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
7番 宮下 朝陽 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 福島 圭音 に代わって 6番 岡留 英貴
-
OUT
1番 近本 光司 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
9番 前川 右京 ライトフライ 2アウト
-
OUT
8番 元山 飛優 センターヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
7番 坂本 誠志郎 デッドボール ランナー：1塁
-
OUT
6番 福島 圭音 ファーストファウルフライ 1アウト
-
OUT
代打：神宮 僚介 に代わって 6番 福島 圭音
-
OUT
守備交代：セカンド 牧 秀悟 に代わって 3番 林 琢真
-
OUT
守備交代：ファースト 代打 佐野 恵太 に代わって 6番 佐野 恵太
-
OUT
6番 佐野 恵太 サードゴロ 3アウト
-
OUT
代打：井上 朋也 に代わって 6番 佐野 恵太
-
OUT
5番 筒香 嘉智 敬遠 ランナー：1、2塁
-
OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン 見逃し三振 2アウト
-
OUT
神宮 僚介 がワイルドピッチ ランナー：2塁
-
OUT
3番 牧 秀悟 デッドボール ランナー：1塁
-
OUT
2番 蝦名 達夫 サードゴロ 1アウト
-
OUT
5番 大山 悠輔 サードゴロ 3アウト
-
OUT
Ｄ3-1阪
4番 佐藤 輝明 右中間ホームラン 阪神得点！ Ｄ 3-1 阪
-
OUT
3番 森下 翔太 センターフライ 2アウト
-
OUT
2番 中野 拓夢 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
1番 度会 隆輝 センターフライ 3アウト
-
OUT
9番 竹田 祐 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
8番 松尾 汐恩 空振り三振 1アウト
-
OUT
1番 近本 光司 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
9番 前川 右京 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
8番 元山 飛優 見逃し三振 2アウト
-
OUT
7番 坂本 誠志郎 空振り三振 1アウト
-
OUT
7番 宮下 朝陽 空振り三振 3アウト
-
OUT
6番 井上 朋也 空振り三振 2アウト
-
OUT
5番 筒香 嘉智 レフトフライ 1アウト
-
OUT
守備交代：レフト 髙寺 望夢 に代わって 9番 前川 右京
-
OUT
投手交代：ピッチャー 大竹 耕太郎 に代わって 6番 神宮 僚介
-
OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 牧 秀悟 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
6番 髙寺 望夢 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
5番 大山 悠輔 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
4番 佐藤 輝明 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
2番 蝦名 達夫 セカンドダブルプレイ 3アウト
-
OUT
Ｄ3-0阪
1番 度会 隆輝 ライトヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 3-0 阪 ランナー：1、2塁
-
OUT
Ｄ1-0阪
9番 竹田 祐 フォアボール ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-0 阪 ランナー：1、2、3塁
-
OUT
8番 松尾 汐恩 レフトヒット ランナー：1、2、3塁
-
OUT
7番 宮下 朝陽 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
6番 井上 朋也 空振り三振 1アウト
-
OUT
5番 筒香 嘉智 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
1塁ランナー近本 光司 盗塁失敗 3アウト
-
OUT
3番 森下 翔太 空振り三振 3アウト
-
OUT
2番 中野 拓夢 ライトフライ 1アウト
-
OUT
1番 近本 光司 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン 空振り三振 3アウト
-
OUT
3番 牧 秀悟 見逃し三振 2アウト
-
OUT
2番 蝦名 達夫 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：3塁
-
OUT
1番 度会 隆輝 センターツーベースヒット ランナー：2塁
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.