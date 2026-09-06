







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、大谷翔平選手の健康状態を巡って負傷者リスト（IL）入りを含むあらゆる選択肢を検討している。大谷本人は出場への意欲を見せている一方、デーブ・ロバーツ監督は休養することも合理的な判断だとの考えを示した。米メディア『ニュース・トリビューン』が報じている。



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大谷はセントルイス・カージナルス戦で4度目の三振を喫した後、右腕を振りながら顔をしかめる様子を見せた。試合は延長10回の末に6-8で敗れ、大谷自身も身体的に万全ではない状態が明らかになっている。



しかし、大谷本人は出場継続を強く望んでいるという。ロバーツ監督によれば、大谷は「立っていられるなら試合に出るべきだ」という意識を持っており、スタメンに入り続けることを重要視している。



一方で、ロバーツ監督は苦しんでいる状態で出場を続けることが、必ずしもチームのためになるわけではないと考えている。直近6試合では23打数で安打2、三振11と打撃不振も深刻化している。



状態が不安視される大谷についてロバーツ監督は「彼の気持ちは尊重する。だが、見た目通り体調が優れないなら、誰の役にも立たない。だから、彼とはそういう話し合いをするつもりだ」と言及した。



レギュラーシーズンは残り少ないが、強行出場を続けてポストシーズンを欠場することは避けたいものだ。大谷とロバーツ監督がどのような決断を下すのかに注目したい。











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