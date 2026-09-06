







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間2日、左前腕の炎症で負傷者リスト（IL）に入っていたジャスティン・ロブレスキ投手がメジャーに復帰した。復帰後は先発からリリーフに配置転換されているが、その同投手の課題をデーブ・ロバーツ監督が指摘した。米メディア『ドジャーブルー』が報じている。



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今季のロブレスキは先発として11勝を挙げているが、ここ最近は被弾続きで明らかに精彩を欠いていた。そうした中、故障離脱を経て新たな役割を任されたが、同日の試合でも2回3失点（自責2）、被本塁打1とピリッとしなかった。



同メディアによると、ロバーツ監督は同戦後に「彼が本当に良かった時を振り返ると、カウントを有利に進めていて、テンポよく投げていた。だが、ILに入る前、そして火曜日も、打者に対して不利なカウントになることが多かったと思う。結局のところ、本当に大きいのは初球でストライクを取ることだと思う」と言及。



また、「自信の問題ではない。もしかすると、コースを狙いすぎて慎重になっている部分があるのかもしれない。彼が打者に積極的に向かっていきたいと思っていることは分かっているし、初球でストライクを取ることの重要性も理解している。でも結局のところ、それを実際にやり遂げなければならない。彼の場合、自信の問題ではなく、しっかり投げ切れるかどうかという実行力の問題だ」とも指摘しているという。











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