◆ 2番手・篠原響がイニング途中で降板「若い投手なのでこれから覚えていくことだが…」

西武は6日、ソフトバンク戦を5－2で勝利し、連敗を「3」でストップした。

6日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、西武の継投に注目。特に7回に登板した2番手・篠原響について、解説の大矢明彦氏は「今日は（先発の）武内夏暉がうまく1点で抑えた後、篠原がすごく生きのいい投手なので1イニングをどうしても篠原で賄えるようになるといいと思った。目一杯投げているんですよね、若い投手なのでこれから覚えていくことだが、やはりコントロールでいくのか、それとも空振りをどう取っていくのか、いろんな材料を自分で見つけながら投げていくと、もっといい投球ができる投手になっていくと思う」と課題を指摘。「何かすごくもったいなくて、今日は近藤健介の所が11球粘られて四球で、すごく一球一球が緊迫した内容だった」とイニング途中での降板に繋がる場面を振り返り「こういうのを自分でいろいろ覚えて壁を乗り越えていってくれるとね、かなり使い手のある投手になると思う」と成長に期待を込めた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』