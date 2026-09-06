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ロサンゼルス・ドジャースは今季、打線が本来の力を発揮し切れない試合が続き、敗戦が目立ち始めている。昨季は終盤に調子を取り戻してワールドシリーズ連覇を成し遂げたが、デーブ・ロバーツ監督は今季も同じ形を繰り返すことは望んでいない。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が報じた。



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現状のドジャース打線には大きな課題が残っている。7月以降の51試合で挙げた得点は209にとどまり、これはメジャーワーストだ。



8月も1試合平均得点3.85、チームOPS.689と低迷した。ここ2か月は大谷翔平選手を含むほぼ全ての打者が不振に陥っており、その中でフレディ・フリーマン内野手は数少ない例外として高い打撃水準を維持している。



一方で、ドジャースには昨季も同じような状況から持ち直した経験がある。昨年7月も打線は低調だったが、その後は復調し、レギュラーシーズン終盤を良い形で終えている。



不振が続く打線についてロバーツ監督は「この状況は気に入らない。成績を見れば、人々が昨季と同じだと捉えるのも無理はないと思う。だが、私としては、今季のポストシーズンを打線が牽引してほしい」と言及した。



オフシーズンにはカイル・タッカー外野手を補強し、さらに厚みが増すと見られていたドジャース。しかし、今季の中盤以降は期待とはかけ離れた成績となり、ロバーツ監督にもフラストレーションが溜まっているのかもしれない。











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