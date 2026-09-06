







ドジャース 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間8月28日、佐々木朗希が右手中指のマメを理由に負傷者リスト（IL）に入った。復帰後の起用法に変化があるのかも注目されているが、デーブ・ロバーツ監督はできれば先発起用を続けたいようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



今季の佐々木は離脱前時点で23登板、5勝5敗、防御率4.60と、先発としては今一つの数字にとどまっている。これもあり、一部では昨季と同じように、ポストシーズンを見据えてリリーフに配置転換するべきではという意見もある。



同メディアは「ドジャースは悪化リスクを避けるため慎重に進めているが、それでも佐々木は近いうちに復帰できる見通しとなっている。ロバーツ監督は『昨日、ベンチの端にいる彼を見たが、順調に治っている。今も腕を動かして、キャッチボールをしている。だからそれほど長くはかからないと思う』と述べた」と現状に言及。



その上で、同監督が復帰後の佐々木について「現時点では誰も答えられないと思う」としつつ、「先発ローテの状況や、彼が復帰して投げられる状態になるかどうかによって変わってくると思う。だから分からないが、できれば復帰してほしい。先発ローテに復帰するのが理想だ」と語ったことを伝えている。











【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】