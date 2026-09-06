グローバルグループ・&TEAMが、6日ベルーナドームにて初の単独ドーム公演『2026 &TEAM CONCERT TOUR "BLAZE THE WAY" ENCORE in BELLUNA DOME』を開催した。

&TEAM (C)YX LABELS

“完全無欠のステージエリート集団”として国内外で高い評価を受ける&TEAM。圧巻のパフォーマンスでLUNE(ルネ／ファンネーム／Eはアキュートアクセントを付したもの)を魅了するなか、コンサート中盤には「縁DAYコーナー」が展開され、メンバーが平成を彩った名曲のカバーを披露した。

&TEAMによる本家超リスペクトの“平成リバイバル”ステージ

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カバー曲1曲目に披露されたのは、ミニモニ。の「ミニモニ。ジャンケンぴょん!」。2001年にリリースされ大ヒットした同曲を、YUMA、HARUA、TAKI、MAKIがキュートなパフォーマンスとともに披露。オリジナルを彷彿とさせる振り付けや表情で会場を沸かせ、客席からは大きな歓声が上がった。

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2曲目には、EJ、NICHOLAS、FUMAによる少女時代の「Gee」が披露された。ステージにはピンクのハートやデコ文字とともにメンバーの姿が映し出され、まさに平成リバイバルを彷彿とさせる演出が展開された。

同曲は2010年にリリースされ、社会現象とも呼べるほどの人気を集めた楽曲。メンバーによるパフォーマンスに、会場の盛り上がりは最高潮に達した。

&TEAM 写真は5日に行われた公演の様子 (C)YX LABELS

キュートな魅力全開のステージから一転、続くパフォーマンスではそれぞれのメンバーの個性が際立つ姿を見せた。

3曲目は、KとJOが、浴衣姿で登場。ZONEの「secret base ～君がくれたもの～」をしっとりと歌い上げ、最後には肩を組みながらステージを後にし、その微笑ましい姿に会場から大きな歓声が送られた。

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その後、メンバー全員が学ラン姿で登場し、氣志團の「One Night Carnival」(2003年リリース)を披露した。サングラスに学ランという本家へのリスペクトを感じさせる装いで登場しながらも、&TEAMらしいキレのあるダンスと迫力あるパフォーマンスで会場を魅了した。

アイドルソングから夏の定番ソング、ロックナンバーまで幅広いジャンルの楽曲を披露したメンバーたち。それぞれの個性を生かしたパフォーマンスで、会場を大いに盛り上げた。

懐かしさと新しさが交差した“平成リバイバル”ステージ。メンバーたちが紡いだ名曲の数々は、ベルーナドームを温かな熱気と歓声で包み込んだ。

写真は全て5日にベルーナドームで行われた公演の様子。