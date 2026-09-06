







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間2日、右肘故障により離脱していたダルトン・ラッシング捕手がメジャーに復帰した。今後は打者としてプレーしながら守備復帰も目指していくことになる中、米メディア『ドジャースウェイ』は同選手がトレードされる可能性に触れている。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



今季のラッシングは首痛で離脱したウィル・スミス捕手の代役として、時折物議を醸す振る舞いを見せながらも奮闘。ただ、2033年まで10年契約を結んでいるスミスとの序列を覆すのは依然として厳しい状況だ。



同メディアは「ドジャースは長期的に興味深い岐路を迎える可能性がある。スミスがいる限り、ラッシングの将来がどうなるのかは常に不透明だ。最終的にはロースターの戦力として抱えておくよりも、トレード要員としてのほうが価値が高くなるかもしれない」と言及。



続けて、「ただし、それが成り立つのは、ハンター・フェドゥシア捕手が今後も打てることを証明し続けられた場合に限られる。そうなれば、状況は非常に興味深いものになるだろう。そうでなければ、フェドゥシアはプレーオフではロースターに残り、冬には新たな所属先を探すことになる」と記している。



2日のロースター入れ替えを経て、ドジャースの捕手陣はスミス、ラッシング、フェドゥシアの3人体制となっているが、第2、第3捕手の動向はこの先も注目され続けそうだ。











【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】