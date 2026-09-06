







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間3日、先発陣の一角であるエリック・ラウアー投手が左肘炎症により負傷者リスト（IL）に入った。ここ1か月ほど不調が続く中での離脱となったが、今季はこのまま戻ってこられない可能性があるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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ラウアーは5月中旬にトロント・ブルージェイズから金銭トレードで加入すると、ここまでにチーム3位タイとなる8勝をマーク。一方、8月以降は5登板で防御率8.41と精彩を欠いていた。



同メディアは「ラウアーはここ数試合の登板で苦戦している。ブルペンから登板した試合では2イニングで1失点と振るわず、その後の登板ではわずか3イニングで7失点を喫した。彼は大谷の投手復帰がうまくいかなかった穴を埋めるために先発ローテに戻っていたが、今後はエメ・シーハン投手が任されることになる」と言及。



その上で、「最近の登板内容を考えると、彼は既にプレーオフのロースターから外れる可能性がある候補の一人だったが、今回の状況によって見通しはさらに厳しくなったように見える。9月後半に本来の球威と制球力を取り戻して復帰できれば、まだ価値があることを証明できるかもしれない。しかし、投手陣の層が非常に厚いことを考えれば、そこへの道のりは険しいものになるだろう」と記している。











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