







大谷翔平 最新情報

ナ・リーグMVP争いで、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手に対し、シカゴ・カブスのピート・クローアームストロング外野手が優位に立ったとの見方が強まった。これにより、大谷の4年連続MVP受賞の偉業は遠のいているようだ。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のリタブラタ・チャクラバーティ記者が言及した。



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クローアームストロングの勝利確率への貢献を示すWPAは5.2で、ナ・リーグトップとなっている。また、得点100でメジャートップタイに立ち、OPS.943も記録。38本の本塁打は大谷より8本多く、盗塁も32個で大谷の10個を大きく上回っている。



さらに、クローアームストロングは守備面でも大きな価値を生み出しており、カブスの中堅手として圧倒的な存在感を見せている。



大谷も投手として14試合の先発登板で8勝2敗、防御率1.79、奪三振95と圧倒的な記録を残している。しかし、左膝と右腕の負傷により、7月3日（日本時間4日）以降は登板できていない状況だ。



激しいナ・リーグMVP争いについてチャクラバーティ氏は「投手としての成績がMVP争いにおける大差を多少なりとも縮める要因となるかもしれないが、大谷の成績はクローアームストロングには到底及ばない」と言及した。



負傷が長引いていることで成績も下降気味となっている大谷。その間にもクローアームストロングは成績を伸ばし続けており、今季は本当にMVPを逃すシーズンとなってしまうかもしれない。











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