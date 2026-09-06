







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間2日、首痛により負傷者リスト（IL）に入っていたウィル・スミス捕手が復帰。同日の試合ではさっそくフル出場を果たしたが、本人は故障が癒えない状態での強行復帰を覚悟していたという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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スミスは6月上旬にIL入りしたが、当初は故障は軽症で早期復帰できると見込まれていた。しかし、そこから状態が上がるまでに時間がかかり、結果的には約3か月の長期離脱になってしまった。



同メディアは「彼が痛みのない状態になるまでには時間がかかったが、たとえ完全に治らなかったとしても、今季中に復帰するつもりだった。なかなか良くならないことに不安を感じたことはあったかと聞かれた彼は、『どれくらい時間がかかるのか誰にも分からない、という感じだった。でも、いずれどこかの時点でもう我慢できないとなって、痛みを抱えたままやるつもりだった』と答えた」と言及。



続けて、「首の問題が最初に生じた時点では、欠場は1、2試合程度と見込まれていた。しかし、故障は当初予想よりも深刻で、彼は椎間板の炎症に悩まされ続けた」としつつ、「最初のうちはやはりもどかしかった。なぜこんなに時間がかかっているのか、その答えをずっと探していた。でも、ようやくその答えが分かって、そこからはかなり明確なプロセスで進めることができた」という本人のコメントを伝えている。











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