「恋愛しちょるとぶち元気になるけえね!!」――。26日に放送される山口放送・日本テレビ系バラエティ特番『同郷ラブストーリー～恋する里帰り・山口編～』(15:00～)で、東京で暮らす山口県出身の見ず知らずの男女7人が、故郷へ同時に里帰りする。

山口放送の開局70周年を記念したローカル局発の恋愛リアリティショーの同番組。懐かしい故郷の名所やグルメを楽しみ、地元トークに花を咲かせながら互いへの理解を深めていく7人の“同郷の恋”を、山口県出身の松陰寺太勇(ぺこぱ)、村重杏奈、マサヒロ(超特急)が見届ける。

地元の絶景や名所を巡る

参加する“同郷ラブメンバー”は、せいじ(26)、まっひー(24)、しゅんぺー(27)、ゆっきー(23)、かほ(24)、せいら(25)、れい(27)の7人(※年齢はいずれもロケ当時)。

東京を出発し、山口県へ到着したメンバーを待っていたのは、「ふくだるま」からの“恋の指令”。「ふくだるま」は、山口県のイメージである「ふく(ふぐ)」と縁起の良い「だるま」を組み合わせた番組のシンボルで、行く先々で7人に様々な指令を与えていく。

メンバーは、商売繁盛や良縁など様々なご利益があるといわれ、山口県では定番のデートスポットでもある元乃隅神社をはじめ、秋芳洞、火の山公園、海響館など、地元の絶景や名所を巡る。

さらに、マリンアクティビティや手持ち花火、サウナ＆BBQ、泊まれる本屋「ねをはすHOTEL BOOK＆CAFE」なども体験。展望台から夜景を眺めるロマンチックな時間も過ごす。

平家茶屋では山口県の名物を味わいながら、故郷での思い出や上京したきっかけ、過去の恋愛について告白。同郷だからこそ共有できる思い出話にも花が咲き、少しずつお互いへの理解を深めていく。

その一方で、旅の途中には思わぬハプニングや、1人を巡る“恋のバトル”も。故郷で過ごす時間の中で、7人の気持ちは次第に動き始める。

松陰寺太勇がサプライズ登場 カメラが止まっても恋愛相談

そんな一行の前に、見届け人の松陰寺がサプライズで登場する。

山口県光市出身の松陰寺は、“同郷のお兄ちゃん”であり人生の先輩として7人の恋を応援。カメラが回っていない間にも話が盛り上がり、松陰寺から様々なアドバイスを受けたことで、参加者たちの行動にも変化が生まれていく。

松陰寺は「僕の地元山口県でみなさんが恋愛しているのは、見ていて非常に楽しい! 横で見ていて、頑張れと思った。同じ気持ちで、テレビの前の皆さんにも背中を押してあげてほしい! 恋愛しちょるとぶち元気になるけえね!!」と呼びかける。

また、番組の見どころについては、「恋愛をしばらくしていない人も絶対にキュンキュンするから!!」と太鼓判。「ちょいちょい出てくる山口のグルメめっちゃおいしそうです。村重先生のチェックポイントも見どころ!」とアピールした。

村重杏奈「私の辛口コメントもチェックして見てください!」

山口県和木町出身の村重は「『山口ってこんなところあったんだ!』って新発見できるスポットもあったり…! あとグルメおいしそうでした!」と、恋だけでなく山口の魅力にも注目。

恋愛模様には「わたしは『ハーーーー!!』と叫ぶくらい、キュンキュンしました!」と興奮したそうで、「私の辛口コメントもチェックして見てください!」と見届け人としての発言にも期待を持たせる。

同じく光市出身のマサヒロは「山口県ならではの恋愛がたくさん繰り広げられているので、お楽しみに!!!」とコメントした。

松陰寺の青春時代、彼女と手をつないでいたら…

3人は、自身の山口県での青春時代も振り返る。

松陰寺は「山口県ならではというか、当時付き合っていた女の子と手を繋いでいて、この手いいなと思ってパッと見たらカメムシがとまっていました」と告白。「いい思い出です。悪くないだろう」と自身の決めゼリフで締めくくった。

村重は「私の実家から小学校までが遠くて、30分くらいかかる! そこで鍛えられた徒歩の速さ(?)が思い出です」と回想。

マサヒロは「12年間野球をやっていたんですけれども、野球に熱中しすぎて他のことがおろそかになったので、もうちょっと勉強頑張ればよかったなと思っています」と青春時代を振り返っている。

最終日は男性から女性へ告白

そして迎える最終日。男性から女性への告白が行われる。

男性たちは、“2人きりで会いたい!”という願いを込めてしたためた手紙を、思いを寄せる女性へ。東京で暮らす見ず知らずの男女として出会い、故郷・山口で距離を縮めてきた7人。“恋する里帰り”の先に、どんな結末が待っているのか。