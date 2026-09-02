元プロ野球選手の清水隆行氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「東洋大学出身コンビが登場! 『すごく壁がある...』お二人が明かす大学野球のリアルとは?」に出演。緒方耕一氏について語った。
清水隆行氏が緒方耕一氏の盗塁を回想
現役時代に一緒にプレーした選手から自身の“ベストナイン”を選ぶ企画で、清水氏が1番打者として選出したのが緒方氏だった。
清水氏は自身のベストナインについて、巨人で長い期間一緒にプレーしていない選手、さらに当時のセ・リーグの選手という“縛り”を設けて選考したと説明。その上で、緒方氏について「ホームランもあって」「もう盗塁したらほとんどアウトにならないです」と自身の印象を語る。
岡田圭右(ますだおかだ)が「盗塁がやっぱりすごかった?」と聞くと、清水氏は「まずアウトにならないって、先輩方も言ってました」「アウトにできないって言われてたので」と、当時の評価を明かした。
また、緒方氏は盗塁だけでなく長打力も備えていたといい、清水氏は「またホームランもあるので」「すごく印象にありますね」と補足。その話を聞いた岡田が、打撃の印象が強いものの、走塁や盗塁の技術もピカイチだったのかと驚くと、清水氏は「すごかった」としみじみと振り返っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。