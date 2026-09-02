元プロ野球選手の清水隆行氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「東洋大学出身コンビが登場! 『すごく壁がある...』お二人が明かす大学野球のリアルとは?」に出演。緒方耕一氏について語った。

清水隆行氏が緒方耕一氏の盗塁を回想

現役時代に一緒にプレーした選手から自身の“ベストナイン”を選ぶ企画で、清水氏が1番打者として選出したのが緒方氏だった。

清水氏は自身のベストナインについて、巨人で長い期間一緒にプレーしていない選手、さらに当時のセ・リーグの選手という“縛り”を設けて選考したと説明。その上で、緒方氏について「ホームランもあって」「もう盗塁したらほとんどアウトにならないです」と自身の印象を語る。

岡田圭右(ますだおかだ)が「盗塁がやっぱりすごかった?」と聞くと、清水氏は「まずアウトにならないって、先輩方も言ってました」「アウトにできないって言われてたので」と、当時の評価を明かした。

また、緒方氏は盗塁だけでなく長打力も備えていたといい、清水氏は「またホームランもあるので」「すごく印象にありますね」と補足。その話を聞いた岡田が、打撃の印象が強いものの、走塁や盗塁の技術もピカイチだったのかと驚くと、清水氏は「すごかった」としみじみと振り返っていた。