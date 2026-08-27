職場の人とのランチは、普段の仕事中にはなかなかできない会話ができる時間でもあります。一方で、過ごし方の感覚が違うと、思わぬ気まずさを感じることも。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代とランチに行った際のエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「後輩を『もうランチに誘うのはやめよう』と感じた理由は?」

ある日、職場のZ世代の後輩に「今日お昼一緒にどう？」と声をかけた主人公。後輩も「良いですね」と応じ、2人でランチへ行くことになりました。

しかし、ランチを終えた主人公は「もう彼を誘うのやめよ……」と思ってしまったようです。

さて、後輩はランチ中、どんな行動をしていたのでしょうか？

① 少しでもプライベートな話は黙秘された

② 奢ってもらう前提で一番高いメニューを選んでいた

③ 会話中もずっとスマホを見ていた

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✅後輩を「もうランチに誘うのはやめよう」と思った理由は……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

ランチ中も最低限のマナーを

世代の違う同僚をランチに誘うとなると、話題選びや距離感など、何かと気を遣うもの。そんななか、会話にあまり関心がなさそうな態度を取られると、「もう誘うのはやめようかな……」と思ってしまうのも無理はないのかもしれません。

▶なお、今回の答えは③ 会話中もずっとスマホを見ていた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!