ランチに出かける、スマホを見る、本を読むなど、お昼休みの過ごし方はさまざま。世代の違う同僚と働いていると、そんな何気ない休憩時間にも「自分たちとは違うな」と感じる瞬間があるようです。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代の後輩との昼休みでのエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「後輩がお昼休みに職場で読んでいた本とは?」

ある日の昼休み、席で本を読んでいた後輩をランチに誘った先輩。ふと机に置かれた本のタイトルを見ると、その内容に驚いてしまいます。

さて、Z世代の後輩がお昼休みに読んでいたのは、どんな本だったのでしょうか?

① 人気ゲームについて書かれた攻略本

② 転職活動について書かれた対策本

③ 「上司との付き合い方」が書かれた自己啓発本

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✅Z世代の後輩が職場で読んでいた本、その内容は……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

職場で転職活動、どこまで気にする?

転職を考えること自体は珍しくなくても、それを今の職場でどこまでオープンにするかは人それぞれ。転職サイトを見る、本を読むといった何気ない行動でも、周囲からすれば「転職するつもりなの？」と気になってしまうかもしれません。

特に先輩や上司の立場なら、後輩が職場で転職活動の本を堂々と読んでいたら、思わずドキッとしてしまいそうです。

▶なお、今回の答えは② 転職活動について書かれた対策本 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!