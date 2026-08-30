ランチに出かける、スマホを見る、本を読むなど、お昼休みの過ごし方はさまざま。世代の違う同僚と働いていると、そんな何気ない休憩時間にも「自分たちとは違うな」と感じる瞬間があるようです。
今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代の後輩との昼休みでのエピソードをご紹介します。
ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。
Z世代とはたらくクイズ「後輩がお昼休みに職場で読んでいた本とは?」
ある日の昼休み、席で本を読んでいた後輩をランチに誘った先輩。ふと机に置かれた本のタイトルを見ると、その内容に驚いてしまいます。
さて、Z世代の後輩がお昼休みに読んでいたのは、どんな本だったのでしょうか?
① 人気ゲームについて書かれた攻略本
② 転職活動について書かれた対策本
③ 「上司との付き合い方」が書かれた自己啓発本
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✅Z世代の後輩が職場で読んでいた本、その内容は……こちら!
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※答えはこの記事の最後にあります。
職場で転職活動、どこまで気にする?
転職を考えること自体は珍しくなくても、それを今の職場でどこまでオープンにするかは人それぞれ。転職サイトを見る、本を読むといった何気ない行動でも、周囲からすれば「転職するつもりなの？」と気になってしまうかもしれません。
特に先輩や上司の立場なら、後輩が職場で転職活動の本を堂々と読んでいたら、思わずドキッとしてしまいそうです。
▶なお、今回の答えは② 転職活動について書かれた対策本 でした!
「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!