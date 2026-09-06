楽天 vs 日本ハム 2026年9月6日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 日本ハム 日 0 0 0 2 0 4 0 0 0 6 11 0 楽天 楽 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 11 1 9回裏 楽天の攻撃 【日 6-3 楽】

試合終了

OUT 5番 YG安田 サードゴロ 3アウト

OUT 4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 2アウト

OUT 3番 宗山 塁 ライトフライ 1アウト

OUT 2番 小郷 裕哉 センターツーベースヒット ランナー：2塁

OUT 投手交代：ピッチャー 堀 瑞輝 に代わって 10番 福島 蓮

OUT 守備交代：ライト 代走 細川 凌平 に代わって 4番 細川 凌平 9回表 日本ハムの攻撃 OUT 5番 水野 達稀 ショートゴロ 3アウト

OUT 代走：1塁ランナー 野村 佑希 に代わって 4番 細川 凌平

OUT ショート 宗山 塁がファンブル ランナー：1塁

OUT 4番 野村 佑希 ショートエラー ランナー：1塁

OUT 3番 Ｆ・レイエス ピッチャーダブルプレイ 2アウト

OUT 2番 五十幡 亮汰 レフトヒット ランナー：1塁

OUT 投手交代：ピッチャー 泰 勝利 に代わって 10番 Ｊ・ウレーニャ

OUT 守備交代：セカンド 代走 陽 柏翔 に代わって 9番 陽 柏翔

OUT 守備交代：サード 代打 平良 竜哉 に代わって 7番 平良 竜哉

OUT 守備交代：キャッチャー 代打 佐藤 直樹 に代わって 8番 太田 光 8回裏 楽天の攻撃 OUT 1番 中島 大輔 ショートフライ 3アウト

OUT 代走：1塁ランナー 村林 一輝 に代わって 9番 陽 柏翔

OUT 日6-3楽 9番 村林 一輝 ショートヒット 楽天得点！ 日 6-3 楽 ランナー：1、2、3塁

OUT 投手交代：ピッチャー 宮西 尚生 に代わって 10番 堀 瑞輝

OUT 代打：小深田 大翔 に代わって 9番 村林 一輝

OUT 8番 佐藤 直樹 空振り三振 2アウト

OUT 代打：堀内 謙伍 に代わって 8番 佐藤 直樹

OUT 7番 平良 竜哉 空振り三振 1アウト

OUT 代打：黒川 史陽 に代わって 7番 平良 竜哉

OUT 6番 辰己 涼介 フォアボール ランナー：1、2、3塁

OUT 5番 YG安田 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁

OUT 4番 Ｃ・マッカスカー センターヒット ランナー：1塁

OUT 投手交代：ピッチャー 金村 尚真 に代わって 10番 宮西 尚生 8回表 日本ハムの攻撃 OUT 1番 Ｒ・カストロ 空振り三振 3アウト

OUT 9番 奈良間 大己 ショートフライ 2アウト

OUT 8番 進藤 勇也 空振り三振 1アウト 7回裏 楽天の攻撃 OUT 3番 宗山 塁 空振り三振 3アウト

OUT 2番 小郷 裕哉 ショートフライ 2アウト

OUT 1番 中島 大輔 レフトヒット ランナー：1、3塁

OUT 9番 小深田 大翔 センターツーベースヒット ランナー：2塁

OUT 8番 堀内 謙伍 センターフライ 1アウト

OUT 投手交代：ピッチャー 有原 航平 に代わって 10番 金村 尚真 7回表 日本ハムの攻撃 OUT 7番 清宮 幸太郎 サードファウルフライ 3アウト

OUT 投手交代：ピッチャー 柴田 大地 に代わって 10番 泰 勝利

OUT 6番 大塚 瑠晏 空振り三振 2アウト

OUT 5番 水野 達稀 フォアボール ランナー：1、2、3塁

OUT 1塁ランナー野村 佑希 盗塁成功 ランナー：2、3塁

OUT 4番 野村 佑希 フォアボール ランナー：1、3塁

OUT 2塁ランナー五十幡 亮汰 盗塁成功 ランナー：3塁

OUT 3番 Ｆ・レイエス 空振り三振 1アウト

OUT 1塁ランナー五十幡 亮汰 盗塁成功 ランナー：2塁

OUT 2番 五十幡 亮汰 ショートヒット ランナー：1塁

OUT 投手交代：ピッチャー 西口 直人 に代わって 10番 柴田 大地 6回裏 楽天の攻撃 OUT 7番 黒川 史陽 セカンドライナー 3アウト

OUT 6番 辰己 涼介 空振り三振 2アウト

OUT 5番 YG安田 ライトフライ 1アウト

OUT 守備交代：レフト 郡司 裕也 に代わって 1番 Ｒ・カストロ 6回表 日本ハムの攻撃 OUT 1番 郡司 裕也 空振り三振 3アウト

OUT 9番 奈良間 大己 センターフライ 2アウト

OUT 投手交代：ピッチャー 瀧中 瞭太 に代わって 10番 西口 直人

OUT 日6-2楽 8番 進藤 勇也 右中間ホームラン 日本ハム得点！ 日 6-2 楽

OUT 日5-2楽 7番 清宮 幸太郎 センターホームラン 日本ハム得点！ 日 5-2 楽

OUT 6番 大塚 瑠晏 ライトヒット ランナー：1、2塁

OUT 5番 水野 達稀 センターヒット ランナー：1塁

OUT 4番 野村 佑希 ショートゴロ 1アウト 5回裏 楽天の攻撃 OUT 4番 Ｃ・マッカスカー 見逃し三振 3アウト

OUT 3番 宗山 塁 ピッチャーゴロ 2アウト

OUT 2番 小郷 裕哉 センターフライ 1アウト 5回表 日本ハムの攻撃 OUT 3番 Ｆ・レイエス サードゴロ 3アウト

OUT 2番 五十幡 亮汰 セカンドゴロ 2アウト

OUT 1番 郡司 裕也 センターフライ 1アウト 4回裏 楽天の攻撃 OUT 1番 中島 大輔 サードダブルプレイ 3アウト

OUT 9番 小深田 大翔 ライトヒット ランナー：1塁

OUT 8番 堀内 謙伍 ファーストゴロ 1アウト 4回表 日本ハムの攻撃 OUT 9番 奈良間 大己 キャッチャーファウルフライ 3アウト

OUT 日2-2楽 8番 進藤 勇也 ファースト送りバント 日本ハム得点！ 日 2-2 楽 2アウト ランナー：2塁

OUT 7番 清宮 幸太郎 サードヒット ランナー：1、3塁

OUT 日1-2楽 6番 大塚 瑠晏 ショートゴロ 日本ハム得点！ 日 1-2 楽 1アウト ランナー：2塁

OUT 5番 水野 達稀 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁

OUT 4番 野村 佑希 ライトヒット ランナー：1塁 3回裏 楽天の攻撃 OUT 7番 黒川 史陽 レフトフライ 3アウト

OUT 6番 辰己 涼介 フォアボール ランナー：1、2塁

OUT 5番 YG安田 ライトヒット ランナー：1塁

OUT 4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 2アウト

OUT 3番 宗山 塁 ファーストゴロ 1アウト 3回表 日本ハムの攻撃 OUT 3番 Ｆ・レイエス センターフライ 3アウト

OUT 2番 五十幡 亮汰 フォアボール ランナー：1塁

OUT 1番 郡司 裕也 センターフライ 2アウト

OUT 9番 奈良間 大己 ライトフライ 1アウト 2回裏 楽天の攻撃 OUT 2番 小郷 裕哉 ファーストゴロ 3アウト

OUT 1番 中島 大輔 センターフライ 2アウト ランナー：3塁

OUT 9番 小深田 大翔 ファーストゴロ 1アウト ランナー：2塁

OUT 8番 堀内 謙伍 ライトヒット ランナー：1塁 2回表 日本ハムの攻撃 OUT 8番 進藤 勇也 ライトフライ 3アウト

OUT 7番 清宮 幸太郎 レフトフライ 2アウト

OUT 6番 大塚 瑠晏 ライトヒット ランナー：1、2塁

OUT 5番 水野 達稀 センターヒット ランナー：1塁

OUT 4番 野村 佑希 センターフライ 1アウト 1回裏 楽天の攻撃 OUT 7番 黒川 史陽 空振り三振 3アウト

OUT 1塁ランナー辰己 涼介 盗塁成功 ランナー：2、3塁

OUT 日0-2楽 6番 辰己 涼介 センターヒット 楽天得点！ 日 0-2 楽 ランナー：1、3塁

OUT 5番 YG安田 ライトフライ 2アウト

OUT 4番 Ｃ・マッカスカー デッドボール ランナー：1、2、3塁

OUT 3番 宗山 塁 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：2、3塁

OUT 2番 小郷 裕哉 フォアボール ランナー：1、2塁

OUT 1塁ランナー中島 大輔 盗塁成功 ランナー：2塁

OUT 1番 中島 大輔 ショートヒット ランナー：1塁 1回表 日本ハムの攻撃 OUT 3番 Ｆ・レイエス ショートゴロ 3アウト

OUT 2番 五十幡 亮汰 セカンドゴロ 2アウト

OUT 1番 郡司 裕也 ライトフライ 1アウト (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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