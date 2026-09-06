2026.09.06 16:00 楽天モバイル 最強パーク宮城
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 0 0 2 0 4 0 0 0 6 11 0
楽天 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 11 1
  • 【日 6-3 楽】
  • 試合終了

  • OUT

    5番 YG安田 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 宗山 塁 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    2番 小郷 裕哉 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 堀 瑞輝 に代わって 10番 福島 蓮

  • OUT

    守備交代：ライト 代走 細川 凌平 に代わって 4番 細川 凌平

  • OUT

    5番 水野 達稀 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    代走：1塁ランナー 野村 佑希 に代わって 4番 細川 凌平

  • OUT

    ショート 宗山 塁がファンブル ランナー：1塁

  • OUT

    4番 野村 佑希 ショートエラー ランナー：1塁

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス ピッチャーダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    2番 五十幡 亮汰 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 泰 勝利 に代わって 10番 Ｊ・ウレーニャ

  • OUT

    守備交代：セカンド 代走 陽 柏翔 に代わって 9番 陽 柏翔

  • OUT

    守備交代：サード 代打 平良 竜哉 に代わって 7番 平良 竜哉

  • OUT

    守備交代：キャッチャー 代打 佐藤 直樹 に代わって 8番 太田 光

  • OUT

    1番 中島 大輔 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    代走：1塁ランナー 村林 一輝 に代わって 9番 陽 柏翔

  • OUT

    日6-3楽

    9番 村林 一輝 ショートヒット 楽天得点！ 日 6-3 楽 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 宮西 尚生 に代わって 10番 堀 瑞輝

  • OUT

    代打：小深田 大翔 に代わって 9番 村林 一輝

  • OUT

    8番 佐藤 直樹 空振り三振 2アウト

  • OUT

    代打：堀内 謙伍 に代わって 8番 佐藤 直樹

  • OUT

    7番 平良 竜哉 空振り三振 1アウト

  • OUT

    代打：黒川 史陽 に代わって 7番 平良 竜哉

  • OUT

    6番 辰己 涼介 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    5番 YG安田 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 金村 尚真 に代わって 10番 宮西 尚生

  • OUT

    1番 Ｒ・カストロ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 奈良間 大己 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    8番 進藤 勇也 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 宗山 塁 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 小郷 裕哉 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 レフトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    9番 小深田 大翔 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    8番 堀内 謙伍 センターフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 有原 航平 に代わって 10番 金村 尚真

  • OUT

    7番 清宮 幸太郎 サードファウルフライ 3アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 柴田 大地 に代わって 10番 泰 勝利

  • OUT

    6番 大塚 瑠晏 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 水野 達稀 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    1塁ランナー野村 佑希 盗塁成功 ランナー：2、3塁

  • OUT

    4番 野村 佑希 フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    2塁ランナー五十幡 亮汰 盗塁成功 ランナー：3塁

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1塁ランナー五十幡 亮汰 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    2番 五十幡 亮汰 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 西口 直人 に代わって 10番 柴田 大地

  • OUT

    7番 黒川 史陽 セカンドライナー 3アウト

  • OUT

    6番 辰己 涼介 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 YG安田 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：レフト 郡司 裕也 に代わって 1番 Ｒ・カストロ

  • OUT

    1番 郡司 裕也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 奈良間 大己 センターフライ 2アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 瀧中 瞭太 に代わって 10番 西口 直人

  • OUT

    日6-2楽

    8番 進藤 勇也 右中間ホームラン 日本ハム得点！ 日 6-2 楽

  • OUT

    日5-2楽

    7番 清宮 幸太郎 センターホームラン 日本ハム得点！ 日 5-2 楽

  • OUT

    6番 大塚 瑠晏 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 水野 達稀 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 野村 佑希 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    3番 宗山 塁 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    2番 小郷 裕哉 センターフライ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス サードゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 五十幡 亮汰 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 郡司 裕也 センターフライ 1アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 サードダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    9番 小深田 大翔 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 堀内 謙伍 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    9番 奈良間 大己 キャッチャーファウルフライ 3アウト

  • OUT

    日2-2楽

    8番 進藤 勇也 ファースト送りバント 日本ハム得点！ 日 2-2 楽 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    7番 清宮 幸太郎 サードヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    日1-2楽

    6番 大塚 瑠晏 ショートゴロ 日本ハム得点！ 日 1-2 楽 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    5番 水野 達稀 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    4番 野村 佑希 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 黒川 史陽 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    6番 辰己 涼介 フォアボール ランナー：1、2塁

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    5番 YG安田 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 宗山 塁 ファーストゴロ 1アウト

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    3番 Ｆ・レイエス センターフライ 3アウト

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    2番 五十幡 亮汰 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 郡司 裕也 センターフライ 2アウト

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    9番 奈良間 大己 ライトフライ 1アウト

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    2番 小郷 裕哉 ファーストゴロ 3アウト

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    1番 中島 大輔 センターフライ 2アウト ランナー：3塁

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    9番 小深田 大翔 ファーストゴロ 1アウト ランナー：2塁

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    8番 堀内 謙伍 ライトヒット ランナー：1塁

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    8番 進藤 勇也 ライトフライ 3アウト

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    7番 清宮 幸太郎 レフトフライ 2アウト

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    6番 大塚 瑠晏 ライトヒット ランナー：1、2塁

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    5番 水野 達稀 センターヒット ランナー：1塁

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    4番 野村 佑希 センターフライ 1アウト

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    7番 黒川 史陽 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー辰己 涼介 盗塁成功 ランナー：2、3塁

  • OUT

    日0-2楽

    6番 辰己 涼介 センターヒット 楽天得点！ 日 0-2 楽 ランナー：1、3塁

  • OUT

    5番 YG安田 ライトフライ 2アウト

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    4番 Ｃ・マッカスカー デッドボール ランナー：1、2、3塁

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    3番 宗山 塁 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：2、3塁

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    2番 小郷 裕哉 フォアボール ランナー：1、2塁

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    1塁ランナー中島 大輔 盗塁成功 ランナー：2塁

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    1番 中島 大輔 ショートヒット ランナー：1塁

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    3番 Ｆ・レイエス ショートゴロ 3アウト

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    2番 五十幡 亮汰 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 郡司 裕也 ライトフライ 1アウト

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