味の素から2026年秋冬の新商品が続々登場している。使いたい分だけ使えて味が決まるペースト調味料や、やさしい甘さのマヨネーズ、さらに「鍋キューブ」からすき焼き風の味わいが登場するなど、美味しさと便利さがアップした商品に注目だ。

味の素から2026年秋の新商品が続々登場

一口目でびっくり! やさしい甘さのマヨネーズ

「ピュアセレクト マヨネーズ ふわあま」は鮮度にこだわり“とれて3日以内の国産新鮮たまご”を使用し、さらにかくし味にはちみつを加えた優しい甘さが特徴のマヨネーズ。マヨネーズの酸味が苦手な方にも楽しめるようにと開発された。マヨネーズの酸味を抑えるために、はちみつに加え熟成された酢も使用、酸味をぐっと抑えたまろやかでコクのある味わいになっている。野菜の美味しさを引き出すまろやかな味わいはマヨネーズのイメージを覆す。

「ピュアセレクト マヨネーズ ふわあま」

トマト缶使い切れない問題を解決! 欲しい量だけチューブで調整可

続いては「TASTY PASTY」。トマト缶やクリーム缶を使用したメニューを作ろうとすると大容量の缶やパウチ商品しかなく、特に一人暮らしの方は苦労した経験があるはず。さらに味が決まらないと悩む方も多いそうで、「TASTY PASTY」はこれらの悩みをまとめて解決してくれる存在だ。

トマトペースト調味料とクリームペースト調味料の2種類があり、いずれもチューブタイプ。必要な量だけ使うことができ、残りは冷蔵庫で半年程度保管が可能だ。さらに出汁や野菜を豊富に使用しているため、これだけで味が決まるのも魅力。カレーの隠し味など様々なメニューに使えるかなり万能な存在。

つくれる料理のバリエーションも豊富

お湯を注ぐだけで味わえる贅沢

続いては、「クノールカップスープ」の新フレーバー! 現在18種類ものバリエーションがあるクノールカップスープに贅沢な味わいの「濃厚海老のビスク」と「濃厚クラムチャウダー風」が仲間入りした。

「濃厚海老のビスク」は海老の濃厚な旨味を引き出し、さらにトマトや香味野菜、クリームが加わっており、お湯を注いだだけとは信じがたい高級感がある。

「濃厚クラムチャウダー風」は3種の魚介にミルクを掛け合わせた奥行きのある味わいだ。

キューブをポン! と入れるだけですき焼きが日常的かつ手軽に◎

続いては「鍋キューブ 甘からだしすき煮鍋」。すき焼きを楽しもうとすると、割り下をつくるのに何種類もの調味料が必要だが、このキューブがあれば超お手軽。かつおと昆布のあわせ出汁をベースに、醤油と砂糖を加え、すき焼きの甘さとコクが味わえる。あえて牛肉ではなく豚肉を使用し日常的に気軽にすき焼き風の味わいを楽しめる商品だ。

牛肉ではなく豚肉で日常的にすき焼き風を楽しめる

華やかな旨辛の白い「Cook Do 極」

最後は「Cook Do 極 華辣麻婆豆腐用」。「Cook Do 極」シリーズでは黒いパッケージの「麻辣麻婆豆腐」が人気だが、今回の白い“華辣”バージョンは香りを特徴とした、五感で楽しむ麻婆豆腐。花椒とスパイスを使用し独自開発した特製辣油により華やかな風味が広がる。黒バージョンは辛さが"7段階中の7"だが、白バージョンは"7段階中の4"ということで、適度な旨辛が味わえる。

「Cook Do 極 華辣麻婆豆腐用」