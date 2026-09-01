丸井グループは、戸塚モディ3F(JR線‧横浜地下街ブルーライン 戸塚駅東口徒歩1分)に韓国食品専門スーパー「HANAMART戸塚モディ店」を9月10日にオープンすると発表した。

HANAMART戸塚モディ店

韓国食品やコスメ、雑貨など約1,000アイテムを展開

「HANAMART」では、人気の韓国ラーメンをはじめ、キムチ、韓国海苔、調味料、お菓子、冷凍食品など、本場韓国の味を気軽に楽しめる商品を豊富に展開する。さらに、韓国コスメや食器、文房具などの生活雑貨もラインアップ。食品だけでなく、韓国のライフスタイルやカルチャーを身近に感じられる商品を取り揃える。

約1,000アイテムにおよぶ品揃えで、韓国食品を日常的に楽しみたい人から話題の商品を探している人まで、幅広いニーズに対応する。

HANAMART旧横浜店の様子

特大サイズ模型やミニチュアディスプレイで韓国旅行気分

「HANAMART」では、本場韓国のスーパーマーケットさながらの空間を再現する。店内には、人気ラーメンやお菓子の特大サイズ模型や、かわいらしいミニチュアディスプレイなど、写真を撮りたくなる演出を随所に施す。

商品を購入するだけでなく、韓国でショッピングをしているような気分を味わえるのも特徴。見て楽しい、撮って楽しい、体験型の韓国スーパーとして、新たな買い物体験を提供する。

HANAMART旧横浜店の様子

オープン記念で先着500名に韓国のお菓子やマスクパックをプレゼント

オープンを記念し、500円以上購入した人を対象に、先着500名に「韓国で人気のお菓子」または「マスクパック」をプレゼントする。プレゼントはなくなり次第終了となる。