味の素では2026年春、家庭用新製品として11品種、リニューアル品として15品種を販売する｡都内でメディア向けに商品発表会が開催された。

家庭料理を格上げさせる新商品続々

「ひき肉が化ける。ハンバーグの素」は、ひき肉に混ぜるだけで肉の食べ応え、ジューシー感、思わずごはんが進む味付けなど、自宅ではなかなか再現できないハンバーグ専門店のような味わいを実現する。

担当者は「本品を使うことで、調理時間は約半分になります。材料はひき肉だけなので手軽です。物価高でも、主材料であるひき肉の価格は安定していますので、いつでもご家庭でおいしいハンバーグを楽しんでいただけます」と紹介する。

材料は、ひき肉だけ。玉ねぎ・パン粉・卵・牛乳が不要となり、調理時間は約15分で済む。1人前(ハンバーグ1個分)が作れる小分け包装6袋入りなので、作りたい人数に合わせることが可能。ファミリー、単身者、夫婦2人世帯など、幅広い生活スタイルに合わせて活用できる。

調理例

「氷みぞれつゆ」は、冷凍庫で凍らせて使う革新的な麺用調味料。手で揉みほぐして、そうめんにかけて食べる。＜かつおだし＞と＜鶏だしゆず風味＞を用意する。特許出願中の当社独自技術「みぞれ凍結製法」により、マイナス10度以下の氷点下の冷たさとシャリシャリ食感、力強いだしの味わいを実現した。

担当者は「暑さで調理も食事も意欲が低下する生活者の皆様に、驚きと感動の氷点下体験をお届けします。そうめんを食べるシーンで、昼も夜も楽しんでもらえたら」と紹介する。

ターゲット層は、20～60代の男女を想定。売上目標は3億円としている。

調理例

「Cook Do きょうの大皿」＜肉みそなす用 うま辛味噌炒め＞は、風味が異なる複数の味噌をブレンドした豊かなコクが感じられるうま辛ソースが、なすとひき肉によく絡み、ごはんとも相性抜群で食欲そそる味わい。独自配合のソースと調理手順で、加熱によるなすの変色を抑える。ターゲット層は主婦を想定。売上目標は、生活者購入ベースで約3億円としている。

「Cook Do きょうの大皿」＜肉みそなす用 うま辛味噌炒め＞(販売中)

「Bistro Do」＜濃厚トマトクリーム 鶏ポテチーズ用＞は、家庭では再現しにくい、ほどよい酸味とまろやかなコクが特徴のトマトクリームソース。食べ応えのある鶏もも肉と、常備率が高く子どもにも人気のじゃがいもに、チーズを合わせた。夕食のメインにぴったりの一品となる。

「Cook Do」＜減塩オイスターソース＞は、牡蠣の濃厚なうま味とコクを効かせながらも、塩分は40%カットしている減塩オイスターソース。程よいトロミで素材になじみやすく、いつもの炒め物、中華料理が簡単にワンランク上の味付けに仕上がる。ターゲットは、普段から減塩に気をつけている層。売上目標は初年度で2億円としている。

「アミノバイタル アミノエール」は、年齢とともに低下する筋肉をつくる力をサポートする機能性表示食品。歩く力の向上に役立つことが報告されている独自開発の「ロイシン40%配合必須アミノ酸」を含んでいる。3月19日に全国で発売する。

「アミノバイタル ゼリードリンク ガッツギア」＜レモンスカッシュ味＞は、大切なエネルギー源となるアミノ酸1,500mgと、からだづくりに大切なカルシウム130mg、もうひと頑張りをサポートするクエン酸1,300mgを配合したゼリードリンク。

満足できる大容量250gタイプで、1袋でバナナ2本分強(200kcal)のエネルギーを補給できる。高校生や大学生に好まれるレモンスカッシュ味で、運動時やリフレッシュしたいときにおすすめ。

「アミノバイタル ゼリードリンク ガッツギア」＜レモンスカッシュ味＞(左、販売中)。なお受験シーズンには期間限定パッケージの「勝ッツギア」＜サイダー味＞(右)も販売している

味の素AGFは、ブレンディ マイボトルスティックから、機能性表示食品である〈いいこと毎日〉シリーズの3品種を3月30日に全国発売する。苦みが少ないすっきりとした風味と、摂取目安量が「1日1本」であることが特徴。

〈いいこと毎日 緑茶〉はローズヒップ由来ティリロサイドが含まれている、BMIが高い人に向けた商品。〈いいこと毎日 ブレンド茶〉はイソマルトデキストリン(食物繊維)が含まれている、食後血糖値や食後の血中中性脂肪値が高めの人に向けた商品。〈いいこと毎日 紅茶〉はGABAが含まれている、仕事や勉強、家事などによる一時的なストレスや疲労感を軽減したい人に向けた商品。既発売の〈いいこと毎日〉シリーズを合わせた全10品種の売上目標は、前年比180%以上としている。

またリニューアル品として「クノール それいけ! アンパンマンスープ」1歳からのコーンクリーム(2袋入)が販売中。指定農場で栽培された北海道産スーパースイートコーンを100%使用した、素材の甘さがとけこんだやさしい味わいのコーンスープ。「アンパンマン」のうきみが入っている。