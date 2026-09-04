CHOCOLATE Inc.は、ギャルに憧れるネコのキャラクター「ギャルネコ」のポップアップイベント「ギャルネコ POP-UP(ポッピアッピ) あなぼこショッピ」を、9月から全国4都市で実施します。

9月4日より、東京駅一番街 B1 東京キャラクターストリート いちばんプラザにて「ギャルネコポッピアッピ あなぼこショッピ」東京会場がスタート。ギャルネコのツナが夢中になっているアイテム「ドーナツ」="あなぼこ"でいっぱいなカワイイ店内と、注目のアイテムを教えてもらいました!

ポップアップイベント「ギャルネコ POP-UP(ポッピアッピ) あなぼこショッピ」は9月4日から17日まで、東京駅一番街 B1 東京キャラクターストリート いちばんプラザで開催中

「あなぼこ」に夢中な「ギャルネコ」って?

「ギャルネコ」は、SNS総フォロワー数24万人、Instagramの動画総再生数は3,000万回を超えるキャラクター。ギャルに憧れるネコ・ツナと、友人のギャルやカニぞうがゆるく喋ったりツッコんだりする動画にハマる人が続出しています。今年2月には“ギャルの聖地”SHIBUYA109渋谷店にて初のポップアップイベントも実施され、2度目の開催となる今回は、東京・大阪・名古屋・京都と全国4カ所を巡ります。

今回のポップアップは、ツナが最近夢中になっている「ドーナツ」＝“あなぼこ”がテーマの限定描き下ろしアートを使用したグッズや、“あなぼこ”をモチーフとした実用性の高いアイテムがずらり。さらに、購入金額に応じたノベルティのプレゼントも。

ドーナツショップみたいな店内装飾

ツナやカニぞうがお出迎え

店内はドーナツショップのような装飾がされており、ツナやカニぞうがお出迎え。店内BGM は、「ギャルネコ」初のオリジナルソングで、ツナがかっこいい「ギャル」を目指し、たくさんのネコたちや仲間とともに大海原へ向かって走り抜ける姿を描いた「ギャルになりたいノ☆」が放送されています。

また、東京でのポップアップ開催にあわせて9月4日から17日の期間中、東京駅一番街で「ギャルネコ」オリジナル装飾による館内ジャックや、ツナとギャルによる館内放送も行われます。

「あなぼこショッピ」注目のアイテムは?

今回注目のアイテムは、「あなぼこ」と一緒のツナのぬいぐるみや、限定描き下ろしアートを使ったグッズ。また、カニぞうのぬいぐるみも初登場します。

ツナいわく、「あなぼこ」が2つもついておトク(!?)な「ジャラジャラチャーム」や、ドーナツモチーフの「あなぼこミラー」「あなぼこポーチ」「ぬいぐるみシュシュ」といった日常使いもできるアイテムにも注目です。

ツナと一緒にお出かけ気分が楽しめる!? ふわふわ素材の「ぬいぐるみポシェット」や「みわくのボディポシェット」も。

そしてツナが気になる「あなぼこ」も販売! パッケージがかわいい実際のあなぼこ「塩キャラメルベイクドドーナツ」や、ツナとカニぞうがマシュマロになった「もちふわマシュマロ」も販売されています。

また、10月に発売する「ギャルネコめじるしアクセサリー」も、「あなぼこショッピ」で先行販売されています。

2,000円&5,000円以上のお買い物でノベルティも

また、ポップアップ開催期間中、「ギャルネコ」関連商品を2,000円(税込)以上購入するごとに「ポイントカード風ランダムカード」(全5種)、5,000円(税込)以上の購入で「ツナのいわし缶詰」がノベルティとしてプレゼントされます。

「ギャルネコポッピアッピ あなぼこショッピ」は、9月4日の東京会場を皮切りに、10月に大阪、11月に名古屋、12月に京都で開催されます。ドーナツに囲まれて嬉しそうなツナたちのグッズ、ぜひチェックしてみてくださいね。

「ギャルネコポッピアッピ あなぼこショッピ」全国巡回予定

東京会場

期間：2026年9月4日(金)〜 9月17日(木)

場所：東京駅一番街 B1 東京キャラクターストリート いちばんプラザ

大阪会場

期間：2026年10月28日(水)〜 11月10日(火)

場所：エキマル ア・ラ・モード JR大阪駅中央口

名古屋会場

期間：2026年11月14日(土)〜11月23日(月・祝)

場所：名古屋PARCO 東館B1F PARCO BOX

京都会場

期間：2026年12月11日(金)〜12月21日(月)

場所：エキマル ア・ラ・モード JR京都駅西口店

(C)CHOCOLATE