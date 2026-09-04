「BEB5沖縄瀬良垣(ベブ) by 星野リゾート」(沖縄県国頭郡)は12月1日から、「紅型チルナイト」を開催する。

紅型デザインのランタンで彩られるTAMARIBA

同イベントは、冬の定番であるイルミネーションを、冬でも過ごしやすい沖縄だからこそ、屋外の心地よい空間で楽しんでほしいという想いから企画された。沖縄県の伝統工芸である「紅型」に気軽に触れることで、沖縄の文化がぐっと身近に感じられるきっかけを提供する。本州の厳しい寒さを忘れ、屋外でも過ごしやすい気候のなかで、沖縄の冬を心ゆくまで満喫できる。開催期間は2026年12月1日～2027年2月28日。予約は不要。

「TAMARIBA」を彩る紅型デザインのイルミネーション

紅型デザインのランタン

パブリックスペース「TAMARIBA」が紅型の柄でデザインされたランタンで彩られ、冬の夜を温かく、華やかに照らし出す。屋外の心地よい夜風を感じながら、じんわりと広がる柔らかな灯りに照らされて、BEBらしくルーズに過ごす特別な冬の夜を演出する。イルミネーションをバックに、旅の記念撮影を楽しむこともできる。

紅型を"食べて"楽しむ「オリジナル紅型パフェ」

ランタンと同じデザインのクッキーをトッピング

アクティブに過ごした1日の終わりに、紅型を見て、さらに食べて楽しめる「紅型パフェ」(1,500円)を販売する。冬が旬の沖縄の果物「タンカン」のピューレや島バナナ味のジェラートなど、沖縄ならではの要素がぎゅっと詰まったパフェ。仕上げにランタンと同じ柄のオリジナルクッキーをトッピング。紅型ランタンの温かい光が灯る空間で味わうことで、視覚と味覚の両方で紅型の世界観に浸る、贅沢なひとときを過ごせる。

世界に1つだけの紅型ステッカーづくり

好きな色に塗ってオリジナルステッカーづくりができる

イルミネーションとパフェを楽しんだ後は、タブレットを使い、紅型のデザインに好みの色を載せていくユニークな色塗り体験ができる。色を塗った紅型のデザインは、その場ですぐにオリジナルのステッカーにできるため、スマートフォンケースに挟んだりスーツケースに貼ったりして、旅先での思い出を持ち帰ることができる。