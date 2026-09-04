「しっかり敷かれてる」――。お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾が、8月26日深夜に放送されたニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で、15歳年下の妻との関係に言及。YouTubeの企画を提案し、プライベートでも“取れ高”を気にする妻の一面を紹介した。

藤森慎吾

15歳年下妻は「威勢のいいやつ」

中田敦彦が、相方の藤森と「家族ぐるみでご飯を食べようと思ってます」と話したことから、番組では互いの妻が話題に。

藤森は、15歳年下の妻について、「恋愛リアリティーショーに出たことがあって」と説明。性格を「割とこう、ちょっとね、威勢のいい」「ヤンキー風の」と表現し、家庭では「しっかり敷かれてる」と現在の関係性をのぞかせた。

一方、佐久間宣行氏が、中田の妻・福田萌も恐いと聞いたと話すと、中田は「本当に猛獣ですよ」「私は操られているだけ」と応じ、2人の妻には似た部分があるのではないかと盛り上がった。

その流れで中田が「奥さん、俺のこと好きだしな」と切り出すと、藤森は「すごい好き」と肯定。藤森の妻は、次々とプランを生み出す中田のような人物を高く評価しているという。

プライベートでも“取れ高”を意識

藤森の妻は、中田を絶賛するだけでなく、藤森のYouTube活動にも積極的に関わっている。

「やっぱりやりなよ、そういうの」などと企画を考えたり、撮影前にアンケートを取ったりするなど、裏方としてもサポート。藤森は「僕のYouTubeもすごい企画を考えてくれたりして」と、その行動力に感謝した。

また、藤森がプライベートで中田と会う際にも、「あっちゃんと会うんだったら、動画撮ったほうがいいよ」と助言するそうで、藤森は「すぐ取れ高のことを気にする」「助かってますよ、もちろん」。結婚式でも、中田の立ち回りを「すごくいい」と褒めていたという。

佐久間から、妻も交えた3人での共演を提案された藤森は、「なんで俺、妻出さなきゃいけないの?」と即座に拒否。それでも、企画立案から事前準備まで協力する妻は、藤森の活動を身近で支える頼もしい存在となっているようだ。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。