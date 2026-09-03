







今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズに所属する28歳の今井達也投手は、1日（日本時間2日）に行われたシカゴ・ホワイトソックス戦にリリーフ登板し、3回を2失点、5奪三振3四球の成績を残した。今季初めて自らピッチコムを操作して配球を選ぶ場面があったと、米紙『ヒューストン・クロニクル』が報じている。

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この日の今井は、前回登板の8月20日以来11日ぶりの登板だった。



7回に3点を追う苦しい場面でマウンドに上がり、粘りの投球を見せたもののチームは1対5で敗れている。



今井はこの試合、グラブに取り付けたピッチコムの送信機を自ら操作し、捕手のサインを介さずに配球を選ぶ場面があった。



アストロズを率いるジョー・エスパーダ監督は「以前から（ピッチコムを）試すことはあった」と説明したが、今井は実戦で自ら配球を選んだのは今季初めてだと明かしている。



今井は「まるでビデオゲームをしているようだったし、本当に楽しかった」と振り返った。



実用的な狙いもあったとして、今井は「キャッチャーからボールを​​受け取ったら、すぐに（ボタンを押して）投げたい球種を決めます。



そうすることで、ボールを捕球した後に一息ついて、じっくり考えてから、投げる球種に集中できるんです。



それが、いろいろ試してみてどうなるか見てみようと思った理由の一つです」と説明した。











それを踏まえ、エスパーダ監督は「もっと自分のプレーをコントロールし、自分の強みを活かし、自分の持ち味を信じてほしい。



我々が彼に与える情報は、自分のスタイルに合わせて活用してほしい。



だから、我々は彼に新しいことに挑戦するよう促している。



彼はそれを快く受け入れてくれた」と述べている。



今井は今季ここまで70回2/3を投げ、防御率5.35、与四球率14.9%と苦しんでいる。



7月末に先発からブルペンへ回された際、エスパーダ監督は「当面の措置」としていたが、その後もローテーション復帰はかなわず、今季4度のリリーフ登板のうち3度はチームが劣勢の終盤に限られてきた。



契約には通算80回到達で残り2シーズンの年俸が200万ドル（約3億1000万円）増える条項があるが、今井はなお9回1/3を残す状況だ。



今季残りに何を目指すか問われ、今井は「今シーズンを通してチームに貢献できていないと感じています。



それが一番大切なことだと思います。



だから、とにかく良いプレーをしてチームに貢献できるよう頑張りたい。それだけです。



チャンスがあれば、チームのために貢献したいと思っています」と語った。



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