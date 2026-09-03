







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、大谷翔平選手を今季中に再びマウンドへ戻す方針を維持しているものの、その実現性には不透明感が強まっている。デーブ・ロバーツ監督は、ポストシーズンで投手としてどこまで貢献できるのか、球団内で話し合う必要があるとの考えを示した。米メディア『ラリー・ブラウン・スポーツ』のグレイ・パプケ記者が言及した。



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アンドリュー・フリードマン球団編成本部長は、左膝と右上腕二頭筋の問題を抱える大谷について、ポストシーズンで投げられる状態にすることを目指していると説明した。



しかし、ロバーツ監督の発言からは、以前ほど復帰を確実視できない状況がうかがえる。今週中にも大谷の今後について球団内で検討する必要があるとした一方、その話し合いはまだ行われていないようだ。



大谷は今季、14試合の先発登板で防御率1.79を記録しており、健康であれば投手として大きな戦力になる。それだけに球団としても、可能であればポストシーズンでマウンドに立たせたい考えだ。



状態に不安を抱える大谷についてパプケ氏は「攻撃面での戦力を危険にさらすことは許されず、時間は限られている。これ以上回復に遅れが生じれば、ポストシーズンに向けた準備に十分な時間が残されない可能性がある」と言及した。



ドジャースのワールドシリーズ3連覇を確実なものとするためには、大谷の二刀流復帰は重要な鍵となる。しかし、無理に復帰を急いで打者としての出場すら危うくなる事態だけは避けたいものだ。











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