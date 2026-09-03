阪神は3日、ヤクルトとの試合（神宮）に7－4で勝利。3日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、この日4番手・木下里都をピックアップ。木下は7回二死から登板しサンタナを空振り三振。8回もマウンドに上がり、無安打無失点の好投で、12試合連続無失点とした。解説の齊藤明雄氏は「ピンチで出てきて、良い感じに抑えた後の回跨ぎ最初のバッターが一番緊張するんですけど、（木下は）そういうことはありませんでしたね。自分のストレートの速さ、フォークのキレの良さに自信もってマウンドに上がっているので、今抑えられているのかなといった印象ですね」と言及し、続けて「（木下は）ああいう場面を投げたい、投げさせてくれといった感じですね」とコメント。

同じく解説の谷沢健一氏は「終盤になるにつれて、阪神の抑え、セットアッパーの人員がはっきりと変わりましたね。この木下もコントロールが良いですし。抑えの工藤に繋ぐには十分な働きをしていますよ」と話すと、番組MCの野村弘樹氏は「夏場からこうやって出てきてくれるのは、チームとしてはだいぶ大きいですね」とコメントした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』