3日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏が、DeNAの3位確保のポイントについて言及した。

齊藤氏は「打線はあんまり気にしなくていい。先発陣だと思うんですよね。東、石田裕太郎、尾形がいて、篠木とかいるんですけど、篠木が5回、6回になったらスタミナ切れというのか、捕まってしまう。篠木が5回、6回乗り切ってくれたら、ちょっとDeNAの投手陣も余裕が出てくるのかなという感じがする。ボール先行、四球出して連打される悪いパターンがある。ここを乗り切って欲しいな。篠木にチェックポイント入れたいと思いますけどね」と、チーム2位タイの5勝を挙げる篠木健太郎をキーマンにした。

野手のキーマンには松尾汐恩をあげ、齊藤氏は「最近出番が戸柱が多くなって出てないということがあるんですけど、ベンチで研究してリードでピッチャーに有利になるようにリードしてもらいたい。バッティングは良いものを持っているので、キーマンは松尾にしたいと思います」と話した。

DeNAは現在55勝62敗3分の3位。4位・ヤクルトに3ゲーム差をつけている。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』