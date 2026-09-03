







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間2日に大規模なロースター入れ替えを行った。その中では、7月末からマイナーに降格していたアレックス・フリーランド内野手が再昇格しているが、これについて米メディア『ドジャースウェイ』は疑問を呈している。



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今季のフリーランドは日本時間2日試合前時点で、72試合、打率.231、3本塁打、19打点と振るわず、昇降格を複数回繰り返している。また、3Aでも38試合、打率.259、5本塁打、26打点と目立った数字は残せていない。



同メディアは「フリーランドは前回マイナー降格となって以降、3Aであまり打てていない。8月は打率.248、OPS.697で、同じ左打ちの候補だったキム・ヘソン内野手（打率.245、OPS.653）をわずかに上回る程度で、ジェームズ・ティブス3世外野手（打率.326、OPS1.023）には大きく劣っている」と指摘。



続けて、「ドジャースがティブス3世の昇格に慎重なのは、オフシーズンのトレード候補として考えているからかもしれない。あるいは、40人枠の調整という余計な手間をかけたくなかっただけかもしれない」としつつ、「いずれにしても、これはファンに歓迎される決断にはならないだろう。ドジャース打線は依然として不安定な状態にあり、フリーランドがまたもメジャーと3Aを行き来する姿を見るより、ティブス3世にチャンスが与えられるのを見るほうがはるかに期待感があったはずだ」と主張している。











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