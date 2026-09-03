マリオット・インターナショナル、積水ハウスおよびパシフィカホテルズは2029年夏、「ウェスティン北海道富良野リゾート(The Westin Hokkaido Furano Resort)」を北海道・富良野に開業する。

ウェスティン北海道富良野リゾート

同ホテルは積水ハウスが事業主、マリオット・インターナショナルの「Westin」ブランドにて、パシフィカホテルズが運営を担う。

富良野は、夏には一面に広がるラベンダー畑や美しい丘陵風景、冬には日本有数の上質なパウダースノーを楽しめるスキーリゾートとして、年間を通じて多くの旅行者を魅了している。近年では、世界的に有名なニセコに代わる、より落ち着いた雰囲気のスキーリゾートとして注目を集めており、混雑を避けながら大自然を満喫したい旅行者に人気。また、旭山動物園をはじめとするファミリー向け観光施設へのアクセスにも優れていることから、家族旅行の目的地としても高い支持を得ている。山々やワイナリーに囲まれた富良野は、チーズやワイン、新鮮な農産物など、豊かな食の魅力でも知られている。

同ホテルは、全195室の客室およびスイートルームを備える。客室は、自然からインスピレーションを得たデザインと現代的な快適性を融合させ、心身の回復とリラクゼーションを促進する空間として設計される予定だ。高速Wi-Fi、客室内ウェルネスアメニティなどを備え、ウェスティンが掲げる「Sleep Well」「Move Well」「Eat Well」のウェルビーイング理念を滞在中に体感できるよう設計される。

飲食施設としては、セミオープンキッチンを備えたオールデイダイニングレストランや、スペシャリティレストランを予定している。また、ロビーラウンジに加え、カフェやベーカリー&パティスリーも設け、軽食やドリンクを提供する予定だ。さらに、ビジネスイベントやソーシャルイベントにも対応できるファンクションルームを設ける見込みである。

マリオット・インターナショナル 日本・グアム担当 マーケットヴァイスプレジデントの田中雄司氏は次のようにコメントしている。

「日本におけるウェスティンブランドの展開を拡大できることを大変嬉しく思います。ウェスティン北海道富良野リゾートは、北海道の雄大な山々に囲まれた環境の中で、心身をリフレッシュできる滞在体験を提供することを目指しています。Heavenly Bedをはじめとするブランドを象徴するウェルネスプログラム『Sleep Well』、『Move Well』、「Eat Well』などを通じて、お客様に活力を取り戻し、日本ならではのおもてなしを体験していただけることを楽しみにしています」(田中雄司氏)