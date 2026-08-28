中国ドラマ『千秋令 ラブ・アンド・ディスティニー』(全40話)が、9月4日0時からFODで全話独占見放題配信される。

千年後に再会、愛する相手は父を殺した男

同作は、三界の運命を左右する神器「千秋令」を巡り、前世から深い因縁で結ばれた男女が、幾度もの輪廻転生と試練を乗り越えながら愛と正義のために戦うアクション・ラブ・ファンタジー。「千秋」には“未来永劫”、「令」には“運命の物語”という意味が込められ、『陳情令』『山河令』に続く“令”シリーズ最新作として展開される。

主演は、『琉璃～めぐり逢う2人、封じられた愛～』『与君歌～乱世に舞う運命の姉妹～』などのチャン・ユーシーと、『慶余年～麒麟児、現る～』『雲間の月は輝きて ～運命の恋人～』などのトン・モンシー。幾度もの輪廻転生を経ても惹かれ合う2人の、切なく美しい愛の物語を描く。

天地を覆す力を持ち、三界に災いをもたらす存在として恐れられていた神器「千秋令」。真龍の戦神・白顔(トン・モンシー)は、その守護を任されていたが、魔界修羅族の魔尊・玄一との激闘の末に「千秋令」を封印し、自らも氷原の下で永い眠りにつく。

千年後、羽族の火の鳳凰・霓凰(チャン・ユーシー)は、姉の元神を蘇らせる方法を探す中で白顔と出会い、誤ってその封印を解いてしまう。重罪に問われ、処刑される運命となった霓凰を救うため、白顔は1万年の龍珠を授け、その魂を救う。

そしてさらに千年後、2人は墨霄(トン・モンシー)と無塵(チャン・ユーシー)として再び巡り会う。

前世の記憶を持たない無塵は墨霄に惹かれていくが、やがて彼が、かつて鳳離雪という少女だった自分の父親を殺した人物だったことを知る。愛する相手への思いと父を殺された復讐心の間で揺れる中、さらに墨霄が魔王の血を引く存在であるという宿命も明らかになっていく。

一方、魔王・重光は「千秋令」を奪い、世界を支配しようと画策。墨霄と無塵は“仙魔の宿命”を超え、世界を守るため共に戦うことを決意する。輪廻と試練、自己犠牲を経ても惹かれ合う2人がたどり着く運命が描かれる。

実力派キャスト集結、中国配信ではTOP10入り

共演には、『宮廷女官 若曦(ジャクギ)』のハン・ドン、『琉璃～めぐり逢う2人、封じられた愛～』のフー・ファンジュン、『鹿苑記～僕の生意気な彼女～』のホアン・イー、『山河令』のチェン・ズーハンらが集結する。

監督は、『恋狐妖伝～ファースト・ラブ～』のマイ・グアンジー氏と、『七夜雪』『如歌～百年の誓い～』のリー・ウェイジ氏。2025年4月に中国の動画配信サービス「マンゴーTV」で配信がスタートすると、配信直後からランキングTOP10入りを記録した。

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