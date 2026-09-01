フジテレビの動画配信サービス・FODで配信中のドラマが、1日からJALグループの国際線・国内線の機内エンターテインメントに登場する。第1弾では『ロングバケーション』『美女か野獣』『silent』の3作品がラインナップされる。

JALの国際線・国内線機内で

今回のサービスでは、FODで配信中のフジテレビ作品をJALの国際線・国内線の機内でも視聴できるようにするもの。

第1弾には、社会現象を巻き起こしたラブストーリー『ロングバケーション』、報道現場を舞台に仕事と恋を描いた『美女か野獣』、8年ぶりに再会した元恋人同士が聴覚障がいと向き合いながら再び愛を紡いでいく『silent』の3作品が選ばれた。

なお、機材によって視聴できる作品や本数は異なり、作品ごとに上映開始時期も異なる。

9月のJAL搭乗者にFODプレミアム1カ月無料

サービス開始を記念し、1日から30日までにJAL便へ搭乗した人を対象に、JAL機内限定で「FODプレミアム スタンダードコース」を1カ月無料で利用できるクーポンコードもプレゼントする。

同コースは通常月額1,320円(税込)。キャンペーンはFODプレミアムへ初めて登録する人が対象で、クーポンはWebサイトから利用可能。FODアプリからは使用できず、決済方法はクレジットカード決済を選択する必要がある。また、無料期間終了後は翌月同日に通常料金で自動更新される。

FODプレミアムでは、今回機内で上映予定の3作品のほか、『東京ラブストーリー』『ミステリと言う勿れ』『コード・ブルー －ドクターヘリ緊急救命－THE THIRD SEASON』『コンフィデンスマンJP』『踊る大捜査線』『ガリレオ（2007）』『HERO』『白い巨塔』『のだめカンタービレ』『プロポーズ大作戦』『やまとなでしこ』『眠れる森』『最高の離婚』『失恋ショコラティエ』『SP 警視庁警備部警護課第四係』などを配信している。

同サービスでは、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題となるほか、70万冊以上の電子書籍も提供している。