えちぜん鉄道は、2025年3月2日に発生した落石事故で損傷した7003形の修繕費を募るクラウドファンディングを開始した。募集期間は9月18日まで。目標金額は1,000万円とのこと。

えちぜん鉄道が7003形の修繕費を募るクラウドファンディングを実施

7003形は、かつて国鉄などで使用された119系の面影をいまに伝える7000形の1編成であり、えちぜん鉄道の主力車両として運用されてきた。

2025年3月2日、始発列車を襲った突然の落石事故で7003形は甚大な損傷を受け、先頭車両の窓ガラスが割れたほか、車体の前面と左側が大きく損傷。修繕費は概算で5,200万円にのぼり、保険金を考慮しても多額の資金が必要になる見込みだという。

各種返礼品も用意した

車両は現在、大阪の修理工場で調査や部品の準備など本格的な修繕作業を進めており、2026年10月の修理完了と福井への帰還をめざしている。

クラウドファンディングは「READYFOR」で実施。集まった資金はすべて7003形の修理費用に充て、目標金額に達しなかった場合も、修繕は予定通り進めるとしている。支援者向けの返礼品として、限定デザインの1日フリーきっぷ、クリアファイル、キーホルダー、タンブラー、フェイスタオルなどのオリジナルグッズを用意。ヘッドマークのレプリカ、運転士時刻表、車両部品、方向幕、合図灯といった鉄道用品も設定した。ウェブサイトや車内専用プレートへの名前掲載、車庫見学・撮影会、プライベート列車の運行など組み込んだコースも用意する。

クラウドファンディングへの支援を募るチラシ

えちぜん鉄道は、北陸新幹線福井開業を契機に、より多くの利用者を迎えるためにも7003形を再び走らせたいとして、支援を呼びかけている。