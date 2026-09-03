KDDIとauフィナンシャルサービスは9月1日、最大50,000ポイントが当たる「超チャンス!キャンペーン」を開始した。

最大全額相当のPontaポイントが当たる

最大50,000Pontaポイントが当たるチャンス

期間は9月1日～9月30日。期間中にキャンペーンサイトからエントリーし、実店舗で利用できる「au PAY(コード支払い)」とネットショッピングで利用できる「au PAY(auかんたん決済)」の両方を合計5,000円以上利用すると、抽選で合計700名に最大50,000Pontaポイントが当たる。

期間中、合計50,000円以上利用した人の中から抽選で50名に50,000Pontaポイント、合計20,000円以上利用した人の中から抽選で150名に20,000Pontaポイント、合計5,000円以上利用した人の中から抽選で500名に5,000Pontaポイントを進呈する。

また、期間中にau PAYアプリで配信する対象クーポンを利用すると、当選確率が10倍になる。

「ポンタちょこんぬいぐるみ」が当たるWチャンス

9月1日～9月30日の期間、au/UQ mobileを利用する「Pontaパス(有料)会員」を対象としたWチャンスも実施する。期間中にPontaパスアプリを起動・ログインし、au PAY(コード支払い)およびau PAY(auかんたん決済)を合計10,000円以上利用した人の中から抽選で100名に「ポンタちょこんぬいぐるみ」が当たる。

2日間限定のXキャンペーンも実施

9月2日～9月3日の2日間、au PAY公式Xアカウント(@au_PAY_official)をフォローし、対象投稿をリポストのうえコメントした人の中から、抽選で100名にau PAY ギフトカード1,000円分を進呈する。