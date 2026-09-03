PayPayは8月31日、地方自治体と連携したキャンペーンや、自治体が「PayPay商品券」を活用する取り組みについて、あらたに2026年10月以降に実施が決定した施策を発表した。

PayPay

宮崎県都城市で最大15%還元

宮崎県都城市では「中心市街地の対象店舗で最大15%ポイント付与!都城商工会議所まちなか回遊キャンペーン(第5弾)」を実施する。開催期間は2026年10月1日午前0時～10月31日午後11時59分。キャンペーンは早期に終了することがある。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大15%のPayPayポイントが付与される。宮崎県都城市内のPayPay加盟店のうち、都城市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は1,500ポイント。

沖縄県宮古島市で最大25%還元

沖縄県宮古島市では「宮古島市キャッシュレス還元キャンペーン」を実施する。開催期間は2026年10月1日午前0時～12月31日午後11時59分。キャンペーンは早期に終了することがある。

期間中に、対象店舗でPayPayで支払うと、最大25%のPayPayポイントが付与される。沖縄県宮古島市内のPayPay加盟店のうち、宮古島市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は2,000ポイント、期間あたりの付与上限は8,000ポイント。

岩手県奥州市で最大10,000円おトク

岩手県奥州市では、1,000円分のプレミアムが付いた4,000円分の「奥州市プレミアム付デジタル商品券」(PayPay商品券)をPayPayアプリで販売する(先着順)。18歳以上の岩手県奥州市在住者が対象。1口3,000円から購入でき、1人最大10口まで申込可能。同商品券は、岩手県奥州市内のPayPay加盟店のうち、奥州市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

販売期間は2026年10月1日午前10時～12月30日午後11時59分、利用期間は2026年10月1日午前10時～12月31日午後11時59分。

茨城県大子町で最大10,000円おトク

茨城県大子町では、500円分のプレミアムが付いた5,500円分の「大子町デジタルプレミアム商品券」(PayPay商品券)をPayPayアプリで販売する(先着順)。居住地に関係なく15歳以上のすべての人が対象。1口5,000円から購入でき、1人最大5口まで申込可能。同商品券は、茨城県大子町内のPayPay加盟店のうち、大子町商工会とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

販売期間は2026年10月1日午前10時～2027年1月31日午後11時59分、利用期間は2026年10月1日午前10時～2027年1月31日午後11時59分。

埼玉県入間市で最大20,000円おトク

埼玉県入間市では、2,500円分のプレミアムが付いた7,500円分の「入間市プレミアム付きデジタル商品券」(PayPay商品券)をPayPayアプリで販売する。

対象は、申し込みのうえ購入権を取得した12歳以上の埼玉県入間市在住者。対象者は1口5,000円から購入でき、1人最大8口まで申込可能。同商品券は、埼玉県入間市内のPayPay加盟店のうち、入間市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

申込期間は2026年10月1日午前10時～10月29日午後11時59分、販売期間は2026年10月30日午後3時～2027年1月30日午後11時59分、利用期間は2026年10月30日午後3時～2027年1月31日午後11時59分。

東京都江戸川区で最大10,000円おトク

東京都江戸川区では、1,000円分のプレミアムが付いた6,000円分の「江戸川区『えどPay2026』」(PayPay商品券)をPayPayアプリで販売する。

対象は、申し込みのうえ購入権を取得した16歳以上の東京都江戸川区在住者。対象者は1口5,000円から購入でき、1人最大10口まで申込可能。

同商品券は、1口当たり「全店舗共通券」と「限定店舗券(大型店・チェーン店除く)」のセット販売となる。1セット6,000円分 ＝ 全店舗共通券 3,000円分 ＋ 限定店舗券(大型店・チェーン店除く)3,000円分。東京都江戸川区内のPayPay加盟店のうち、江戸川区とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

申込期間は2026年10月1日午前10時～10月25日午後11時59分、販売期間は2026年11月2日午前10時～11月8日午後11時59分、利用期間は2026年11月2日午前10時～12月31日午後11時59分。

三重県菰野町で最大2,000円おトク

三重県菰野町では、1,000円分のプレミアムが付いた6,000円分の「菰野町プレミアム付デジタル商品券」(PayPay商品券)をPayPayアプリで販売する(先着順)。

PayPayアプリ本人確認完了済の菰野町在住者で、平成20年4月1日以前に生まれた人が対象。対象者は1口5,000円から購入でき、1人最大2口まで申込可能。同商品券は、三重県菰野町内のPayPay加盟店のうち、菰野町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

販売期間は2026年10月1日午後0時～12月15日午後11時59分、利用期間は2026年10月1日午後0時～12月31日午後11時59分。

鳥取県倉吉市で最大10,000円おトク

鳥取県倉吉市では、1,000円分のプレミアムが付いた6,000円分の「くらよしデジタル商品券」(PayPay商品券)をPayPayアプリで販売する(先着順)。

対象者は、12歳以上の鳥取県倉吉市在住者。対象者は1口5,000円から購入でき、1人最大10口まで申込可能。同商品券は、鳥取県倉吉市内のPayPay加盟店のうち、倉吉市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

販売期間は2026年10月16日午前10時～2027年1月31日午後11時59分、利用期間は2026年10月16日午前10時～2027年1月31日午後11時59分。

佐賀県唐津市で最大5,000円おトク

佐賀県唐津市では、1,000円分のプレミアムが付いた6,000円分の「唐津商工会議所プレミアム商品券」(PayPay商品券)をPayPayアプリで販売する(先着順)。

居住地に関係なく12歳以上のすべての人が対象。1口5,000円から購入でき、1人最大5口まで申込可能。同商品券は、佐賀県唐津市内、佐賀県玄海町内のPayPay加盟店のうち、唐津商工会議所とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

販売期間は2026年10月1日午前10時～12月30日午後11時59分、利用期間は2026年10月1日午前10時～12月31日午後11時59分。