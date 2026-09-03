PayPayは9月1日、「セブン-イレブンで対象商品をPayPayポイントで支払うと最大30%戻ってくるキャンペーン」を開始した。

PayPay

キャンペーン期間は9月1日～9月20日。セブン-イレブンの店舗で対象商品を購入する際、PayPayポイントの利用設定を「支払いに使う」にしたうえで、PayPayポイントを1ポイント以上使って決済すると、対象商品購入額(税込)に対して最大30%のPayPayポイントが付与される。

9月1日～10日の対象商品は、「キリンヘルシアうまみ緑茶500ml」、「大塚製薬カロリーメイトゼリーヨーグルト」、「大塚製薬カロリーメイトゼリーアップル」、「大塚製薬カロリーメイトゼリーグレープフルーツ」、「ゼリア ヘパリーゼ 胃腸ドリンク 50mL」。

9月11日～20日の対象商品は、「キリンファイア挽きたて微糖185g」、「エーザイ チョコラBBFeチャージ 50ML」、「エーザイ チョコラBBリッチセラミド 50ml」、「エーザイ チョコラBBナイトウェル 50mL」、「でかまるバリシャキ!もやし味噌ラーメン」。

なお、PayPayポイントを1ポイント以上利用していれば、PayPayクレジットやPayPay残高との併用払いもキャンペーンの対象となる。条件を満たした場合、セブン-イレブンアプリからのPayPay支払いも対象。PayPay商品券、他社カード利用券はPayPayポイントとの併用払いができないため対象外。また、「7NOW(デリバリー、モバイルオーダー)」「スマホレジ」での支払いも対象外となる。