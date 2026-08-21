NTTドコモは8月18日、9月から全国の自治体で実施する「dポイント」「d払い」キャンペーンの内容を発表した。

街のお店を応援 d払いであんしんキャッシュレス

由利本荘市で最大20%還元

秋田県由利本荘市では「由利本荘市 一般店で最大20%、大型店で最大5%が戻ってくるキャンペーン」第3弾を実施する。キャンペーン期間は2026年9月1日～12月31日。エントリーは不要。

期間中に、秋田県由利本荘市の対象店舗にて「d払い」で支払いした人を対象に、支払い金額の20%分または5%分のdポイント(期間・用途限定)を進呈する。(進呈率は一般店の場合20%、大型店の場合5%) 進呈ポイントの上限は、1回あたり1,000ポイント、一般店・大型店を合算して期間中最大5,000ポイント。

鹿児島県枕崎市で最大20%還元

鹿児島県枕崎市では「枕崎市キャッシュレスキャンペーン第6弾」を実施する。キャンペーン期間は2026年9月1日～9月30日(水)。エントリーは不要。

期間中に、鹿児島県枕崎市の対象店舗にて「d払い」で支払いした人を対象に、支払い金額の20%分のdポイントを進呈する。進呈ポイントの上限は1回あたり6,000ポイント、期間中最大12,000ポイント。