横浜市商店街総連合会は9月1日、横浜市の補助を受けて実施する「横浜市商店街広域プレミアム商品券」事業のエントリー受付を開始した。

横浜市商店街広域プレミアム商品券

本事業は、横浜市内の対象店舗で利用できるプレミアム付き商品券を発行することで、市民の買い物を支援するとともに、地域商店街の利用促進と地域経済の活性化を図ることを目的としている。

今回発行する商品券のプレミアム率は25%。1口5,000円の購入で6,250円分の買い物に利用でき、最大6口・30,000円分を購入すると37,500円分の買い物が楽しめる。

利用時にアプリのダウンロードは不要。スマートフォンで参加店舗の専用QRコードを読み取るだけで手軽に利用できる。横浜市商店街総連合会に加盟する市内の飲食店、小売店、サービス業などで利用でき、対象店舗には目印となるポスターが掲示される予定だ。

エントリー期間は9月1日～15日。応募多数の場合は抽選となり、先着順ではない。エントリーした人の中から抽選を行い、結果はメールで通知される。購入期間は9月28日～10月7日、利用期間は10月8日～2027年1月15日。

本事業は横浜市商店街総連合会の加盟地域を対象に実施する。金沢区と戸塚区は各区商連が独自の商品券事業を実施しているため対象外。また、旭区は横浜市商店街総連合会に未加盟のため対象外となる。