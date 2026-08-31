回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は9月3日より、フルッタフルッタ社のアサイーを使用した「カスタマイズ ミニアサイーボウル」を、全国の店舗にて期間限定で販売する。

「カスタマイズ ミニアサイーボウル」(290円～)は、好きなトッピングを選び、自分だけのアサイーボウルを楽しめるカスタマイズ商品。味の組み合わせは無限大で、思わず写真を撮りたくなる“体験型スイーツ”として提案されている。

ホイップクリームやグラノーラ、マンゴー果肉、白桃ソース、ストロベリーソースなど、豊富なトッピング(各60円～)から自由に組み合わせることができるほか、チョコペン(110円～)や「とろ～りはちみつ」(40円～)などのトッピングも追加可能。濃厚なアサイーのコクと爽やかな酸味が広がる、食べきりサイズのご褒美スイーツとなっている。

また、アサイーに、グラノーラ、イチゴをトッピングした定番の「ミニアサイーボウル」(390円～)に加え、さらにはちみつをトッピングした「ミニアサイーボウル～はちみつ～」(390円～)も登場。食後のデザートやちょっとしたご褒美にもぴったりなラインアップとなっている。

いずれも、9月16日の「アサイーの日」に合わせて、9月3日～16日までの期間限定で販売される。

また、9月3日～23日にかけて、「食べて当てよう!9月のワクワクキャンペーン」が開催される。

期間中、店内飲食またはお持ち帰りを利用し、1会計あたり税込3,000円以上のレシートで専用フォームから応募すると、抽選で20名に「かっぱ寿司の優待割引券1万円分」が、100名に「おうちでアサイーボウルプレミアム(冷凍)2個セット」が当たる（3,000円ごとに1口として応募可能）。応募期間は9月24日まで。

※一部店舗では価格が異なる。

※掲載写真はイメージ。