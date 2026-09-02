「立て直しの一歩」菅野智之、6回3失点も白星つかず！　ロッキーズは「延…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、2日（日本時間3日）に行われたボルティモア・オリオールズ戦に先発登板し、6回90球を投げて6安打3失点、1四球4奪三振の成績を残したが、菅野に勝敗はつかなかったと米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

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この試合は3連戦の最終戦で、両チームは1勝1敗のタイで迎えていた。



オリオールズは3回、ジャクソン・ホリデー内野手の生還を絡めた連続適時打で一挙3点を先制。



菅野はその後立て直し、6回途中まで追加点を許さない粘りの投球で試合を作る。



打線も少しずつ差を詰め、9回に土壇場で追いつき、試合を延長戦に持ち込んだ。



そして、延長11回表にオリオールズが2点を勝ち越して5-3とするも、その裏ロッキーズは長短打を絡めて一挙3点を挙げ、6-5とひっくり返して菅野の古巣に土をつけた。



勝利投手はブラス・カスターノ、敗戦投手はグラント・ウォルフラムで、菅野には勝敗がつかず。











この勝利でロッキーズはシリーズを2勝1敗で制し、コロラド州デンバーのクアーズ・フィールドに集まったファンを沸かせている。



菅野自身は8月に5試合で1勝4敗、防御率8.61と苦しみ、前回登板のアトランタ・ブレーブス戦ではシーズン最多の10安打を浴びて4回でKOされていた。



それだけに、今回の6回3失点は「立て直しの一歩」と呼べる内容だったと言えるだろう。



菅野は昨季までオリオールズで30試合に先発し、防御率4.64を残した後、今季からロッキーズへ移籍した経緯がある。



ロッキーズは53勝86敗でナ・リーグ西地区最下位に沈む一方、オリオールズはア・リーグ東地区4位で最終ワイルドカード争いの渦中にあり、立場は対照的だ。



同メディアは、わずか1年で袂を分かった古巣との対戦を制した今回の勝利について、連敗続きのロッキーズにとって貴重な白星になったと結んでいる。



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