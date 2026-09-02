







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはシーズン終盤戦を迎える中、野手陣が今一つ機能していないことが不安視されている。特に外野は故障者や不振選手が相次ぎ苦しい状態となっているが、米メディア『ドジャースネイション』は、苦境を打破するためにあるプロスペクトを抜擢すべきだと提案している。



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抜擢候補に挙げられているのは、現在23歳のジェームズ・ティブス3世外野手。昨年7月にボストン・レッドソックス傘下からトレード加入した選手で、今季は3Aで124試合、打率.295、27本塁打、96打点と好成績をマークしている。



同メディアは「wRC+144、wOBA.425、ISO.252は、いずれもマイナーではトップクラスの数字だ。しかも、これらの数字は124試合という十分なサンプルの中で記録されたものであり、大きな期待を寄せるには十分すぎる理由がある」と言及。



続けて、「ティブス3世は両翼を守ることができる上、一塁でもプレーできる。守備力は平均的だがバットスピードが速く、打線が苦戦している球、特に速球にも対応できる。チームはメジャーで最も平均年齢の高い打線を擁しており、その経験がチームの成功を支える大きな要因となっている。その一方で若手を起用することで、不振に陥っている一部の打者に必要なプレッシャーを与え、再び打ち始めるきっかけになる可能性がある」と記している。











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