「数値化できない」村上宗隆、日本人補強の象徴に！　ホワイトソックス方…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、今季ここまでチームをア・リーグ中地区首位に押し上げる原動力となっている。日本人選手の素質に確信を得た同球団は、今後1〜2年でメジャー昇格が見込まれる選手の発掘を目的に、12日間にわたる日本でのスカウト活動を実施したと、米公式サイト『MLB.com』が報じた。

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今回の視察には、国際スカウト担当特別補佐のデビッド・ケラー氏と選手人事部長のジーン・ワトソン氏が渡航し、村上獲得に大きく貢献し現地に駐在する高橋聡氏が合流して案内役を務めた。



ケラー氏は「今回の視察の狙いは、今後1〜2年でメジャーへ移籍する可能性のある選手に焦点を当てることだ」と説明し、日本のプロ野球でプレーする米国出身選手の評価も兼ねた取り組みであることを明らかにしている。



村上は2年総額3400万ドル（約54億4000万円）の契約でホワイトソックス入りし、開幕から中軸としてチームを牽引してきた。



低迷が続いていたチームの再建路線も村上の存在によって早々に立ち消えになったといい、同メディアは「村上は勝つことを望み、チームが勝てることを分かっていた」と伝えている。



その言葉通り、2日時点でホワイトソックスはア・リーグ中地区首位に立ち、残り24試合を戦っている。



ケラー氏は村上について「彼のスーパースター性は数値化できない」と評し、「彼は勝利を望む素晴らしいチームメイトだ」と称賛した。











村上との再契約の行方が不透明な中でも、ケラー氏は「優秀な選手はどこからでも出現する可能性がある」と述べ、太平洋地域への投資継続の方針を示している。



ワトソン氏も国際部門強化の重要性に言及し、「関係は重要で、情報は大切だ。



この3年間で最も影響力のある取り組みは国際部門への投資である」と語っている。



井口資仁氏は2005年のワールドシリーズ制覇に貢献しており、高津臣吾氏と福留孝介氏を含めた3人が、村上以前にホワイトソックスでプレーした日本人選手のすべてだった。



同メディアは、村上の成功が球団の日本市場開拓における新たな転機になったと位置付けており、村上に続く「第二のスター」の発掘に球団としての期待が集まる。



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