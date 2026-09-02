







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの山川穂高は2日、ナゴヤ球場で行われたファーム交流戦の中日ドラゴンズ戦に「4番・指名打者」で先発出場。6回に今季ファーム第12号となる2ラン本塁打を放った。



持ち前の長打力を存分に見せつける一発だった。ソフトバンクが1-6と5点を追う6回、ソフトバンクは先頭の野村勇が中前安打で出塁。続く笹川吉康が三飛に倒れ、1死一塁で4番・山川に打席が回った。



中日先発・松葉貴大の投じた3球目を豪快に振り抜くと、打球は完璧な角度で左中間方向へ伸び、そのままスタンドイン。山川自身も打った瞬間に本塁打を確信する、文句なしのファーム第12号2ランとなった。



山川は中部商高から富士大を経て、2013年ドラフト2位で西武に入団。2018年と2019年に2年連続で本塁打王に輝くなど、球界を代表する長距離砲として活躍。2024年からソフトバンクでプレーしている。











今季は一軍で思うような結果を残せず、現在はファームで再調整中。前日の中日戦では3打数無安打に終わったが、この日は「4番・指名打者」でスタメン起用され、第1打席は左飛、第2打席は中飛。そして第3打席で待望の一発を放った。



ここまでファームではこの試合前まで46試合の出場で打率.248、11本塁打、30打点の成績となっている。



一軍復帰を目指す中で飛び出した、山川らしい“確信弾”。甘く入った変化球を一振りで仕留めた豪快なアーチは、状態を上げていく上で大きな一打となりそうだ。























【動画】打った瞬間の確信歩き…！山川穂高、左中間へ突き刺す完璧な12号2ラン

DAZNベースボールのXより













打った瞬間、確信



完璧な打球が左中間へ

山川穂高 ファーム第12号ホームラン



⚾️中日×ソフトバンク（ファーム）

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【了】