







今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズに所属する28歳の今井達也投手は、1日（日本時間2日）に行われたシカゴ・ホワイトソックス戦に救援登板し、3回2安打2失点、3四球5奪三振の成績を残した。チームは1-5で敗れたと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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アストロズは13連戦の8試合目を消化しており、中継ぎ陣は疲労がピークに達していた。



同メディアによると、スティーブン・オカート投手とブライアン・アブレイユ投手は共に連投、AJ・ブルボー投手も31球を投げてから中2日、エニエル・デロスサントス投手も前夜27球を投げたばかりという厳しい台所事情だったという。



7回に3点のビハインドで登板した今井は、この回にシカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手とコルソン・モンゴメリー内野手に四球を与え、続くランダル・グリチューク外野手に走者一掃の二塁打を浴びて0-5とリードを広げられた。



それでも今井は直後の8、9回を無失点に抑え、同メディアは今井の3イニング投球を「疲弊のブルペン救援」と評している。



打線も低調で、アストロズはこの試合3安打に終わった。











鄧愷威投手も失点を重ねるなど苦しい投球となり、チームは連敗を喫している。



また、同メディアはアストロズの先発陣が8月の投球回数でメジャー全体3番目の少なさ、打線の月間得点もリーグ11番目の少なさにとどまっていたと指摘しており、投手陣の疲弊が慢性化していたことがうかがえる。



この敗戦により、首位アストロズと追うテキサス・レンジャーズとの「地区首位差はわずか1」に縮まったと同メディアは伝えた。



今井は今季、先発時代に防御率5.83まで悪化し、7月31日に中継ぎへ配置転換された経緯がある。



転向後は登板を重ねる中で尻上がりに調子を取り戻しており、この日の好投で防御率は5.35まで改善した。



アストロズを率いるジョー・エスパーダ監督は配置転換の際、「彼が調子を取り戻せるよう手助けしたい」と述べていたが、疲弊した投手陣を助けたこの登板は、今井にとって今後の役割定着へ弾みとなる一戦になったと言えそうだ。



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