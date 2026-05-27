イトーヨーカ堂は5月27日、「2026年 土用丑の日」商品の予約をイトーヨーカドー、ヨークフーズ、ヨークマートなどの196店舗および予約サイトで開始する。

「2026年 土用丑の日」商品 予約開始

同社は、今年の「2026年 土用丑の日」商品の中で、「(鹿児島県産うなぎ使用)うな重」は1,680円から1,580円へ、「(静岡県産うなぎ使用)うな重」は4,580円から3,980円へと価格を見直した。さらに、対象商品には予約特典としてボーナスポイントを付与。

「うな重(鹿児島県産うなぎ使用)小」(1,706円)はふんわり香ばしく焼き上げたうなぎを使用しており、予約特典として50ボーナスポイントが付与される。

「うな重(静岡県産うなぎ使用)」(4,298円)は、うな肝、玉子焼き、新生姜が入った定番のうな重で、予約特典として150ボーナスポイントが付与される。

さらに、「艶鰻 うなぎ蒲焼(特大)」(3,542円)、「巨匠のうなぎ蒲焼(特大)」(3,542円)、「鹿児島県産うなぎ蒲焼(小)3尾」(5,378円)が新たに登場。

「艶鰻 うなぎ蒲焼(特大)」は、愛知三河一色の長坂養鰻場で清流水と赤土を利用し、自然に近い環境で育てたうなぎを使用した商品。予約特典として200ボーナスポイントが付与される。

「巨匠のうなぎ蒲焼(特大)」は、愛知県の指定養鰻場のうなぎのみを使用し、蒸し時間や焼き方にこだわった製法に、旨味の強いたまり醤油とコクのある本みりん特製ダレで仕上げた商品。予約特典として200ボーナスポイントが付与される。

「鹿児島県産うなぎ蒲焼(小)3尾」は、1尾・2尾と比べてお得でシェアして楽しめる。予約特典として300ボーナスポイントが付与される。

さらに、550点限りで「超特大! 静岡県浜名湖産うなぎ使用 うな重」(7,538円)も発売する。うなぎ養殖発祥の地である浜名湖で丁寧に育てたうなぎを使用した、約3人前のビッグサイズのうな重。予約特典として 200ボーナスポイントが付与される。

「超特大! 静岡県浜名湖産うなぎ使用 うな重」(7,538円)

また、握りと巻物が楽しめる鰻寿司セット「うなぎづくし寿司」(1,382円)も展開。

なお、予約期間は5月27日～7月17日、受け取り期間は7月24日～26日となる。