アイドルグループ・M!LKの塩崎太智(崎はたつさき)が出演する、BANDAI SPIRITS・一番くじの新CM「一番くじONLINE 塩﨑太智がみんなとスマホでペリペリ」編が、7日から全国で順次放映される。

今回、カフェ店員役に初挑戦した塩崎は。星乃夢奈・三浦舞華演じる客がスマホで「一番くじONLINE」を楽しむ姿を目にし、羨ましさと興奮から手元のグラスの水がこぼれるほど震える様子を演じた。

撮影では、監督から「塩崎さんっぽさがほしい」とリクエストされると、コミカルな表情を次々と披露。その演技に監督やスタッフから笑い声が上がっていた。また、お目当ての等賞を当てる場面では「きちゃー!」と大きなリアクションを見せ、テイクを重ねるごとにさまざまな“叫び顔”を披露した。

インタビューは以下の通り。

M!LK塩崎太智

――撮影を終えての感想を教えてください。

「ペリペリ!」と言うところがあるんですが、なかなかうまく言えず、何回も撮り直しました。あと、『トイ・ストーリー』の商品を持ちながら撮影したんですが、撮影しているうちに本当に欲しくなっちゃいました! 僕も一番くじが販売されたら、毎日ペリペリしようかなと思いました。

――今回のCMでの注目ポイントを教えてください。

僕がウエイター役として、一番くじをやっているお客さんを、もう羨ましそうに見ているシーンがあるんですが、そこの表情はたくさん撮影したので、僕が羨ましそうに「一番くじONLINE」を楽しんでいる様子にも、ぜひ注目して見ていただけたら嬉しいです。

――今回特別に発売前の一番くじを引いていただきましたが、実際に引かれた感想を聞かせてください。

ワクワク感、ドキドキ感、やはりたまらないです。紙の方でもやらせていただきましたが、すぐめくればいいのにC賞だ! みたいな、ペリペリってやってる時間も、ウキウキして、ただこれを「じゃあもらいます(店頭でのグッズ購入)」ではなくて、何が当たるか分からないという時間がとても楽しかったです。一番くじONLINE の方もやらせていただいたのですがオンラインも紙と同じぐらいすごくドキドキするので、僕も買いに行けない時には、オンラインでやってみたいなと思いました。

――一番くじONLINEの方でも焦らし演出があったのでしょうか。

今回『トイ・ストーリー』の方もやらせていただきましたが、『トイ・ストーリー』のいろんなシリーズの画像が、出てきて……出てきて……まだ結果出ず……出てきてF賞! というそのワクワク感、ドキドキ感がとても楽しかったです。ここに並んでる商品すべてが、ファンにとっても嬉しいラインナップだと思います。今回フィギュアになることが珍しいキャラクターもフィギュアになってることがディズニー好きとしてもピクサー好きとしてもすごく胸熱です。ウッディとバズもよくおもちゃで出ていたりしますが、やっぱりこれは欲しいです。実際に、どれだけの人がドキドキしながらペリペリするのか、それを想像するだけでも楽しみです。

――一番くじONLINE についての印象だったりイメージっていうのは何かありましたか?

どこでも手軽に楽しめるというのは、もちろん大きな魅力だと思うんですが、僕がすごいなと思ったのは、パンパンに70枚入っているボックスから選ぶのか、それとも、もう残り15 枚しかないボックスから選ぶのか。まず、そこから自分で選ぶことができることです。

自分で「どの箱から引こう?」と考えて、選んで、実際に引くことができるのは「一番くじONLINE」ならではの楽しみ方だと思いますし、本当に自分でくじを引いているような、このドキドキ感を味わえるのは、すごくいいなと思います。

――「いつでも、どこでも、楽しめる」一番くじONLINEですが、今いつでもどこもやりたい! と思っているマイブームやハマっていることはなんですか?

僕は、今まで、移動の車や新幹線、飛行機で寝れないタイプだったんですが、お仕事が続いていると、どうしても(体を休めるために)寝なきゃいけないときもあるので、最近どこでも寝れるように、「僕だけの寝るための音楽プレイリスト」を作って、いつでもどこでも寝れるようにしています。そのオルゴールの音楽を聴いて、ふうと一息つくのが最近のマイブームです。

――1月9日が『一番くじの日』なんですが、実はその数字をひっくり返した9月1日(CMが公開される日)は『裏一番くじの日』なんです。そこで、これまでの生活や仕事の中で『ひっくり返るくらい驚いたエピソード』を教えてください。

本当にありまして……僕、地理がすごく苦手で、今でもどこに何県があるのか、あまり把握できていないんですよ。この前、ロケで初めて軽井沢に行かせていただく機会がありまして、「あ、軽井沢か」と思っていたんですがけど、僕、実はずっと軽井沢は神奈川県にあると思っていたんです。神奈川のちょっと遠いところにあるものだと、25年間ずっと思っていまして……それが前日になって、「軽井沢は長野だよ」と言われまして、本当にびっくりして。「え、嘘でしょ?」と思い実際に調べてみたところ、ちゃんと長野って書いてありました(笑)。「僕って、まだまだ知らないこといっぱいあるじゃん」と驚くことばかりでした。

――最後に視聴者へメッセージをお願いします。

みんなで、一緒に! 一番くじ、ペリペリしようね! ペリペリ!