村上春樹「そんなものでジャズが演奏できるのか？」バグパイプ、二胡、意外な楽器で聴くジャズの愉しみ

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。8月30日（日）の放送は「村上RADIO～ひと味違う楽器でほっこりとジャズを～」をオンエア。

今回の放送では、普段のジャズシーンではあまり使われることのない珍しい楽器や、クラシック、民族音楽でおなじみの楽器を取り入れたユニークなジャズミュージックをお届けしました。ブズーキやバグパイプ、二胡（にこ）といった珍しい楽器から、ウクレレ、チューバ、オーボエ、チェロまで、多彩な楽器が奏でる味わい深いジャズの魅力をお届けしました。鍵盤付きヴァイブラフォンとも言うべき珍品楽器「ヴァイボリーズ」をフィーチャーした幻の音源や、名手ジョン・コルトレーンと16歳のチューバ奏者による熱いセッションなど、村上さんこだわりのアナログ盤音源も多数オンエア。

この記事では、前半３曲について語ったパートを紹介します。

◆Rufus Harley「Eight Miles High」

次はバグパイプです。スコットランドの兵隊がキルトをはいて吹いている、例のやつです。そんなものでジャズが演奏できるのか？ と首をひねられるかもしれませんが、ちゃんとできちゃうんです。演奏しているルーファス・ハーレイさんは黒人のバグパイプ・プレイヤーで、何枚かアルバムを出しています。

彼はフィラデルフィアの貧しい地区で育ったのですが、1963年にジョン・F・ケネディの葬儀の行列で、バグパイプが演奏されるのを聴いて、その音に取りつかれました。そして苦労して楽器を手に入れ、周りのみんなに迷惑がられながらも練習を重ねて、ジャズ・バグパイプという新しい分野を開拓しました。

聴いてください。「霧の8マイル（Eight Miles High）」、バーズのヒット曲ですね。バックはエリック・ゲイル、リチャード・ティー、チャック・レイニーといった豪華な顔ぶれです。

ハーレイさんがアパートの部屋で練習していると、近所から「うるさい！」と苦情が出て、警官が来たので、ハーレイさんは楽器を隠して「黒人がバグパイプなんか吹きますか？」と言ったそう。そうしたら警察も「そうだよな……」と言って帰っていった、という逸話が書いてありました（笑）。

◆Wei Wei Wuu「Do You Know The Way To San Jose?」

次は二胡（にこ）です。二胡、ご存じですか？ 中国の伝統的な楽器で、2本の弦を弓で弾きます。胴の部分が六角形になっています。独特の音色を持つ楽器ですね。悠久の時の流れを思わせるような趣（おもむ）きがあります。名手、ウェイウェイ・ウーさんがバート・バカラックの「サン・ホセへの道」を演奏します。

Do You Know The Way To San Jose?

バカラックと二胡、これが不思議に合っちゃうんです。

◆Leonard Feather's West Coast Jazzmen 「Bluesology」

次なる楽器はヴァイボリーズです。といっても、ヴァイボリーズというのがどんな楽器なのかご存じの方はほとんどおられないと思います。簡単に言ってしまえば、ヴァイブラフォンを鍵盤で弾けるように改造したのがヴァイボリーズです。ヴァイブとピアノのアイボリー（象牙の鍵盤）を組み合わせた造語ですね。

作った本人は「これは画期的な新楽器だ！」と思ったのでしょうが、残念ながら一般的にはまったく普及しませんでした。しかし、ただ1枚、このヴァイボリーズを全面的にフィーチャーしたアルバムが作られました。珍品といえば珍品なんですが、演奏者の顔ぶれが素晴らしいんです。

今日おかけする「ブルーソロジー」では、なんとケニー・ドリューがヴァイボリーズを演奏し、そのバックでソニー・クラークがピアノを弾くという超豪華な組み合わせが実現しています。アナログ盤で聴いてください。これ、CD化はされていないと思います。曲はミルト・ジャクソンが作曲したブルーズの名曲、「ブルーソロジー」です。

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～ひと味違う楽器でほっこりとジャズを～

放送日時：8月30日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/